"Czy jest ktoś, kto czuje się bezpieczniej po wymianie zdań Victora Orbána z Władimirem Putinem na temat 'powojennej architektury bezpieczeństwa europejskiego'? - napisał Donald Tusk, odnosząc się do rozmowy Viktora Orbana i Władimira Putina.

"Czy jest ktoś, kto czuje się bezpieczniej po wymianie zdań Viktora Orbána z Władimirem Putinem na temat "powojennej architektury bezpieczeństwa europejskiego"? Historia się nie powtarza, ale często się rymuje - napisał na platformie X Donald Tusk.



Premier nawiązał do słów Viktora Orbana, który zrelacjonował wizytę w Moskwie. Premier Węgier powiedział, że zadał Putinowi trzy kluczowe pytania: co sądzi o istniejących inicjatywach pokojowych, co sądzi o zawieszeniu broni i rozmowach pokojowych, a także jaką ma opinię na temat "powojennej architektury bezpieczeństwa europejskiego".

Trzy pytania do Władimira Putina

Premier Węgier nie zdradził jednak, jak Władimir Putin na nie odpowiedział. Szef węgierskiego rządu przekazał, że stanowiska Ukrainy i Rosji w sprawie inwazji na pełną skalę i perspektyw pokojowych są "bardzo odmienne".



- W ciągu ostatnich dwóch i pół roku zdaliśmy sobie sprawę, że nie możemy osiągnąć pokoju bez dialogu i kanałów dyplomatycznych - powiedział Orban na konferencji prasowej z Putinem.

ZOBACZ: Orban po rozmowie z Putinem w Moskwie. Wspólne oświadczenie

Viktor Orban uważa, że podjął pierwszy i ważny krok w stronę pokoju.

- Czułem, że stanowiska są bardzo odległe od siebie, że należy podjąć wiele kroków, aby zaprowadzić pokój, ale pierwszy ważny krok w kierunku dialogu został już zrobiony - dodał.

Wizyta Viktora Orbana w Moskwie

W piątek przed południem Viktor Orban dotarł do Moskwy, aby spotkać się z Władimirem Putinem. Wizyta była niespodziewana tym bardziej, że kilka dni wcześniej Orban odwiedził Kijów i rozmawiał z Wołodymyerm Zełenskim.

Węgry objęły od poniedziałku półroczną prezydencję w UE i premier stwierdził, że jest to doskonała okazja do walki o pokój".

Spotkanie obu polityków trwało około trzech godzin. Rozmowy przebiegły w "bardzo dobrej atmosferze", a Putin powiedział, że traktuje tę wizytę, jako impuls do wznowienia rozmów. Dodał, że premier Węgier przedstawił mu wcześniejsze stanowisko Zachodu i Ukrainy.

ZOBACZ: Premier Wielkiej Brytanii wybrany. Jest reakcja Donalda Tuska

Wizyta została szeroko skrytykowana przez polityków Europy i Stanów Zjednoczonych.