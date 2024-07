Putin i Orban wydali oświadczenie. "Użyteczne rozmowy"

- Orban wezwał do wstrzymania ognia, by stworzyć warunki do negocjacji w sprawie Ukrainy - przekazał Władimir Putin.

Viktor Orban w Moskwie. "Misja pokojowa"

Rosyjski przywódca przyznał, że cieszy się z wizyty węgierskiego premiera w Moskwie. Zaznaczył, że polityk przybył do Rosji jako przewodniczący Rady Europejskiej.

- Chciałbym skorzystać z okazji, aby omówić z państwem szereg ważnych kwestii. Chciałbym poznać państwa stanowiska w sprawach ważnych dla Europy (...). Liczba krajów, które chcą rozmawiać z obiema stronami konfliktu szybko maleje. Już niedługo Węgry staną się najwyraźniej jedynym krajem w Europie, który będzie chciał rozmawiać ze wszystkimi - przyznał rosyjski prezydent.

Viktor Orban podkreślał, że najbliższe pół roku Węgry postrzegać będą jako "misję pokojową". - Dochodzimy do momentu, w którym najważniejszy dla Europy jest pokój - stwierdził węgierski premier. Rosyjski premier z kolei przyznał, że poczytuje przyjazd swojego gościa jako szansę na "przywrócenie dialogu".

