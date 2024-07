Niezbędne na festiwalu muzycznym. Bez tych rzeczy nie wejdziesz

Lipiec i sierpień to miesiące, w których w Polsce odbywa się najwięcej festiwali muzycznych. Warto więc wiedzieć, co powinno się znaleźć w niezbędniku festiwalowicza. Odpowiednie gadżety z pewnością umilą czas podczas koncertów plenerowych.

Niezbędnik powinien zawierać zarówno najpotrzebniejsze rzeczy, jak i dodatkowe gadżety. Część przedmiotów można nawet otrzymać od organizatora wydarzenia plenerowego jako tak zwany pakiet festiwalowy. Drugą część lepiej mieć jednak przygotowaną we własnym zakresie.

Co zabrać ze sobą na festiwal?

Przygotowując się do pierwszego festiwalu, warto wcześniej stworzyć listę rzeczy, które zapewnią komfort podczas imprezy plenerowej. Wśród niezbędnych przedmiotów powinien znaleźć się solidny namiot oraz ciepły materac lub mata samopompująca. Warto również zabrać papier toaletowy i środki do dezynfekcji rąk, ponieważ punkty sanitarne mogą nie być wystarczająco wyposażone.



Podczas wyjścia na koncert, przydatne okażą się zatyczki do uszu oraz powerbank lub przenośna ładowarka, na wypadek, gdyby rozładował się telefon. Chociaż jedzenie i picie są z reguły dostępne na terenie festiwalu, dobrze jest mieć ze sobą własne przekąski. Klapki i mydło w listkach to kolejne użyteczne akcesoria, które pomogą w utrzymaniu higieny.

Warto także wziąć nieco więcej gotówki, bo nie zawsze da się zapłacić kartą w punktach gastronomicznych. Przydatna będzie również apteczka pierwszej pomocy. Przygotowania do wyjazdu na festiwal należy rozpocząć kilka dni wcześniej i sporządzić sobie do tego listę festiwalowego niezbędnika.

Najważniejsze rzeczy do zabrania na festiwal

Wielu uczestników kilkudniowych festiwali podkreśla, że pełny klimat wydarzenia można poczuć tylko nocując na polu namiotowym wśród innych festiwalowiczów. Najtańszą i najpopularniejszą formą zakwaterowania podczas takich imprez jest własny namiot z karimatą i śpiworem. Zestaw można uzupełnić jeszcze o materac z pompką.



Na festiwal i imprezę w plenerze, która będzie trwała kilka dni, warto zabrać ze sobą worek na plecy lub plecak. Najlepiej zabrać taki model, który będzie miał większą pojemność. W worku lub plecaku powinny zmieścić się ubrania, chusta, która będzie chroniła przed kurzem, czy też zapasowa para butów. Warto również zastanowić się nad zabraniem koca.

W plecaku lub worku można przechowywać mniej kosztowne rzeczy, ale pieniądze, czy telefon powinny zawsze być pod ręką. Z pewnością przyda się nerka festiwalowa do przechowywania wszystkich cenniejszych rzeczy i dokumentów. Powinna ona być sztywna, wykonana z nieprzemakalnego materiału oraz z zamkiem błyskawicznym.



Wśród niezbędnych przedmiotów do wzięcia na festiwal wymienić można picie i jedzenie, zatyczki do uszu, czy kosmetyki. Przydatne mogą okazać się również okulary przeciwsłoneczne. Bardzo ważne jest to, aby jeszcze przed festiwalem zrobić listę, na której będzie można odhaczać spakowane przedmioty.

