- Trzeba brutalnie powiedzieć - widzimy, co się dzieje na Ukrainie. Jakie metody stosują rosyjscy żołnierze - mówiła Małgorzata Paprocka. W ten sposób szefowa kancelarii prezydenta skomentowała w "Gościu Wydarzeń" wizytę Viktora Orbana w Moskwie. Poinformowała też o możliwym spotkaniu Duda-Zełenski w Polsce. Przedstawiła również stanowisko prezydenta ws. ambasadora Polski w USA.

- Wszyscy wiemy, jaką specyficzną sytuację mają Węgry, jeśli chodzi o uzależnienie energetyczne i ścisłą współpracę z Rosją, ale wydaje się, że to nie jest dostateczny argument, aby przełamywać solidarność europejską - mówiła Małgorzata Paprocka, komentując wizytę Viktora Orbana w Moskwie.

Małgorzata Paprocka komentuje wizytę Viktora Orbana w Moskwie

- Trzeba brutalnie powiedzieć - widzimy, co się dzieje na Ukrainie. Jakie metody stosują rosyjscy żołnierze. I patrzymy historycznie na Węgry, chociażby na rok 1956. Czy byłoby zrozumienie tamtych bohaterów dla dzisiejszej postawy pana Orbana? Myślę, że tutaj trzeba postawić bardzo duży znak zapytania - dodała.

ZOBACZ: Prezydent zwołuje Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Tuż przed szczytem NATO

Szefowa kancelarii prezydenta zaznaczyła, że "nikt nie miał wiedzy" o planach Orbana przed wizytą w Rosji. Zaznaczyła też, że rozmowy pokojowe mogą się odbywać wyłącznie z udziałem Ukrainy i tylko na warunkach, które zaakceptuje Kijów. - Wojna ma jasnego agresora i jasną ofiarę - komentowała.

Szczyt NATO w Waszyngtonie. Polska chce "mobilizować członków NATO"

W przyszłym tygodniu prezydent i szef MON udają się na szczyt NATO w Waszyngtonie. Dariusz Ociepa dopytywał, jaki jest cel Polski.

- Bez wątpienia jest wolą pana prezydenta mobilizowanie wszystkich członków NATO, aby podążali ścieżką, którą my wytyczamy - zaznaczyła Paprocka, mówiąc o środkach przeznaczanych na obronność, w wysokości 3 proc. PKB.

Donald Tusk zapowiedział, że przed szczytem NATO spotka się z Wołodymyrem Zełenskim w Polsce. Czy prezydent Ukrainy spotka się też z Andrzejem Dudą? - Mówimy o dwóch prezydentach, to naturalna kolej rzeczy, jeżeli pan prezydent będzie w Polsce, do takiego spotkania powinno dojść - odparła Paprocka.

Nowy ambasador w USA? "To ze współpracą nie ma nic wspólnego"

Dziennikarz zapytał również o scenariusz, w którym Bogdan Klich miałby zastąpić Marka Magierowskiego na stanowisku ambasadora Polski w Stanach Zjednoczonych.

- Ambasadorów powołuje i odwołuje prezydent. Cokolwiek by pan minister Sikorski w tej sprawie nie mówił, potrzebny jest konsensus, ale rozumiany konstytucyjnie, jako współpraca prezydenta z rządem - powiedziała szefowa kancelarii Andrzeja Dudy.

ZOBACZ: Media: Marek Magierowski, ambasador w USA, odchodzi ze stanowiska. Marcin Mastalerek zaskoczony

- Nie możemy rozumieć konsensusu w znaczeniu konstytucyjnym w ten sposób, że prezydent wykonuje wolę rządu w terminach i przy wszystkich obostrzeniach ze strony rządu. Konieczna jest współpraca. Jeżeli pan minister Sikorski rozumie współpracę, co zresztą jasno mówi w mediach, w ten sposób, że prezydent ma wykonywać wolę rządu, to ze współpracą nie ma nic wspólnego - podkreśliła Paprocka.

Szefowa KPRP dodała, że "ambasador Magierowski do tej pory pełni funkcję, nie został odwołany". - Jeżeli jest jakakolwiek wola w latach rotacyjnych, co cztery lata, tak jak do tej pory zawsze bywało, jest możliwość rozmowy, ale nie metodą, jakiej żąda pan minister Sikorski - oświadczyła Małgorzata Paprocka.

Paprocka o "nielegalnych działaniach" Bodnara i Tuska

Paprocka została też zapytana o wyroki Trybunału Konstytucyjnego, których rząd nie publikuje. Dotyczy to również tych, które zostały wydane po skargach prezydenta. - Mamy niestety duży problem z praworządnością w tej chwili. Ta kwestia to jeden z elementów - oznajmiła szefowa KPRP.

Dariusz Ociepa zapytał o opinię tych, którzy twierdzą, że problem z praworządnością jest w Polsce od ośmiu lat. - Tylko on się nagle magicznie skończył po wyborach, bez jakichkolwiek dowodów i bez jakichkolwiek postępowań - odparła Paprocka i wyjaśniła, że ma namyśli zgodę Komisji Europejskiej na KPO i zakończenie procedury art. 7.

ZOBACZ: Akcja służb w KRS. Zbigniew Konwiński: Politykom PiS żal jest szafy

- Wszyscy widzieliśmy absolutnie bulwersujące dla środowiska prawniczego, ale myślę, też dla opinii publicznej obrazy w siedzibie Krajowej Rady Sądownictwa. Jeżeli mamy sytuację, że można podeptać immunitet sędziowski, można podeptać siedzibę konstytucyjnego organu i na podstawie postanowienia, bez jakiegokolwiek postępowania w sprawie zabierać dokumenty (...), nie publikujemy wyroków, mówimy, że warto wskazać ustawy, które uznajemy za niekonstytucyjne. Grzechem pierworodnym ws. prokuratury są nielegalne zmiany. Prezydent przed tym przestrzegał. Zbieramy owoce nielegalnych działań ministra Bodnara, pana premiera. Mówię to z ogromnym żalem jako prawnik. Mamy ogromny problem z działalnością państwa, pewnością prawa. I gdzie są dzisiaj służby Komisji Europejskiej? - pytała Małgorzata Paprocka.

Wcześniejsze odcinki "Gościa Wydarzeń" można obejrzeć tutaj.