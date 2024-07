⚠️UWAGA⚠️



‼️NOWE OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE #IMGW ‼️



BURZE 1 st.🟡



⛈️Prognozowane są burze, którym będą towarzyszyć opady deszczu do 20 mm oraz porywy wiatru do 65 km/h. Lokalnie grad.



🕑Od 14:00 do 22:00 dziś 04.07.



➡️https://t.co/6QbbT2PXQF#burza pic.twitter.com/ZUCwjkR1Qd