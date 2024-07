- Budowanie domu polsko-niemieckiego nie do końca spełnia oczekiwania strony polskiej. Mam nadzieję, że ten temat nie zostanie zamknięty - stwierdziła w "Graffiti" wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat. Jej słowa odnoszą się do wyniku spotkania roboczego rządów Donalda Tuska i Olafa Scholza.

We wtorek odbyły się w Warszawie konsultacje polsko-niemieckie. W ich wyniku Berlin zapowiedział swoje zaangażowanie w finansowanie Tarczy Wschód i produkcji uzbrojenia. Nie padły jednak żadne deklaracje ws. zadośćuczynienia dla ofiar niemieckiej okupacji w Polsce.

Biejat przekazał, że robocze spotkanie obu rządów "przyjmuje z optymizmem" podkreślając, że to zmiana wobec relacji z Berlinem za rzędów PiS. - Konieczne są rozmowy i nowe otwarcie - dodała.

Deklaracje dotyczące wsparcia polskiej obronności przez Niemcy nazwała "dobrym sygnałem".

Odmienne zdanie miała w odniesieniu do braku deklaracji w drugim omawianym temacie. - To nie jest dobra wiadomość, że kanclerz Scholz tak mocno odcina się od kwestii zadośćuczynienia Polakom. Bo umówmy się, że budowanie domu polsko-niemieckiego nie do końca spełnia oczekiwania strony polskiej. Mam nadzieję, że jednak ten temat nie zostanie zamknięty - oceniła.

Podkreśliła, że oczekuje od polskiego rządu "dalszych rozmów na ten temat". - Mówimy nie tylko o symbolicznym uznaniu tych krzywd, ale np. wiemy, że z Polski zostały wywiezione dobra kultury w dużej ilości. Można o tym też rozmawiać - o dostępie do tych dóbr, o zwrocie części tych dóbr - dodał.

Zdaniem Biejat kwestie dotyczący II wojny światowej zeszły na dalszy plan, bo Tusk uznał, że ważniejsze są temat związane z aktualną sytuacją geopolityczną. - doceniam nowe otwarcie, ale nie może to się wiązać z absolutną uległością wobec naszego partnera z zachodu - dodała.

Była kandydatka w wyborach na prezydenta Warszawy podkreśliła, że Niemcy mają inne spojrzenie na to, jak powinna wyglądać polityka wewnętrza i zewnętrza UE.

