"Założenie stowarzyszenia z panem Horałą to prywatna inicjatywa Pauliny Matysiak, podjęta wbrew woli władz Razem. Partia Razem odcina się od tego przedsięwzięcia" - czytamy w komunikacie. "Zarząd partii kieruje wniosek do partyjnego sądu koleżeńskiego o wszczęcie procedury dyscyplinarnej" - dodano.

W czwartek posłanka Paulina Matysiak opublikowała nagranie, w którym wspólnie z Marcinem Horałą (posłem PiS, byłym pełnomocnikiem rządu ds. budowy CPK) ogłosiła powołanie Ruchu Społecznego "Tak dla Rozwoju"!.

"Chcemy łączyć obywateli, organizacje i polityków różnych opcji wspierających inwestycje kluczowe dla rozwoju Polski" - czytamy.

"Pozostając w różnych partiach, spierając się na wiele tematów (światopoglądowych, historycznych i innych) możemy te spory odłożyć na bok i pracować wspólnie nad budową CPK, elektrowni jądrowych, rozbudową portów i armii" - napisała posłanka partii Razem, należąca do klubu parlamentarnego Lewicy.

Paulina Matysiak i Marcin Horała ogłaszają współpracę. Partia Razem reaguje

Partia Razem w wydanym komunikacie poinformowała, że założenie stowarzyszenia "Tak dla Rozwoju!" to "prywatna inicjatywa Pauliny Matysiak, podjęta wbrew woli władz Razem".

"Partia Razem odcina się od tego przedsięwzięcia. Władze partii nie zostały poinformowane o dzisiejszym wspólnym wystąpieniu z panem Horałą" - czytamy w komunikacie.

Ugrupowanie uważa, że działanie to jest "szkodliwe dla partii". "Zarząd kieruje wniosek do partyjnego sądu koleżeńskiego o wszczęcie procedury dyscyplinarnej" - poinformowano.

Paulina Matysiak i Marcin Horała ogłaszają współpracę. Wicepremier: Odcinam się

Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski skrytykował decyzję Pauliny Matysiak w mediach społecznościowych.

"Dla rozwoju to można pracować z ludźmi, którzy nie deptali polskiej demokracji i praworządności! O rozwoju to można rozmawiać ale wewnątrz Koalicji 15 października, a nie z PiS" - stwierdził.

"Jeśli to ma być to stawianie na samodzielność w lewicowej koalicji to ja się definitywnie od tego odcinam" - zadeklarował.

Gawkowski stwierdził, że "można wybierać różne drogi", ale on sam nigdy nie będzie milczał, "jak ktoś wybiera drogę współpracy

"Można wybrać różne drogi ale nigdy nie będę milczał jak ktoś wybiera drogę współpracy z ludźmi z PiS, którzy do niedawna byli jeszcze członkami rządu Kaczyńskiego i Morawieckiego" - dodał.

"Wstyd!" - skwitował.