Wołodymyr Zełenski ma być "zmęczony" obecnym premierem Denysem Szmyhalem - podają ukraińskie media, powołując się na źródła w administracji prezydenta. - Widać to na spotkaniach. Już nawet go nie słucha - twierdzi jeden z informatorów. Z doniesień wynika, że Zełenski ma rozważać zastąpienie szefa rządu innym politykiem.

- Wołodymyr Zełenski cały czas chce jakichś kreatywnych rozwiązań i propozycji - mówi w rozmowie z portalem "Ukraińska Prawda" urzędnik z administracji prezydenta Ukrainy. Zdaniem informatora właśnie z tego powodu głowa ukraińskiego państwa ma rozważać dymisję obecnego premiera Denysa Szmyhala.

Denys Szmyhal do dymisji? "Wołodymyr Zełenski już nawet go nie słucha"

Jak twierdzi rozmówca portalu, choć obecny szef rządu "urósł w oczach" Zełenskiego w ostatnich latach, to "nie może się całkowicie zmienić". - Prezydent jest zmęczony Szmyhalem. Widać to w jego postawie na spotkaniach. Już nawet go nie słucha. To coś bardziej emocjonalnego - mówi.

ZOBACZ: Zełenski rzuca wyzwanie Trumpowi. Żąda odpowiedzi. "Powinien to zrobić teraz"

Inny "wysokiej rangi" przedstawiciel ekipy lidera Ukrainy twierdzi z kolei, że w ciągu ostatnich dwóch miesięcy podjęto już "drugi krok w celu zwolnienia Szmyhala". Zdaniem "Ukraińskiej Prawdy" potencjalną kandydatką na nowego szefa rządu jest obecna minister gospodarki, wicepremier Julia Swyrydenko.

Kto mógłby być nowym premierem Ukrainy? Ruszyła giełda nazwisk

Z doniesień wynika również, że rozważana ma być także kandydatura byłego ministra rozwoju regionalnego Ołeksija Czernyszowa, który obecnie stoi na czele Naftohazu, przedsiębiorstwa paliwowo-energetycznego. Wobec tego nazwiska mają być jednak wątpliwości, zwłaszcza po ustaleniach medialnych ws. jego powiązań z dyrektorem Narodowego Biura Antykorupcyjnego Semenem Krywonosem.

Szmyhal jest premierem od 2020 roku, gdy ówczesny gabinet Ołeksija Honczaruka został zdymisjonowany w związku z kryzysem po wybuchu pandemii koronawirusa; czyni go to najdłużej urzędującym szefem ukraińskiego rządu od uzyskania niepodległości przez ten kraj w 1991 roku. Wcześniej zajmował fotel wicepremiera oraz ministra odbudowy.