Wielkimi krokami zbliża się olimpiada we Francji - największe wydarzenie sportowe świata. Kiedy rozpoczną się Igrzyska Olimpijskie 2024 w Paryżu? Ile medali mogą zdobyć Polacy i jak impreza zmieni się w porównaniu do tej w Tokio?

To już trzecie letnie Igrzyska Olimpijskie organizowane w Paryżu. Poprzednio odbyły się tam w 1900 r. oraz w 1924 r.

W tym roku, sportowcom przyjdzie się ścierać na arenach m.in. w Paryżu, Lille, czy Marsylii. Wyjątek stanowić będą surferzy, którzy ze względu na wysokość fal, swoje zawody odbędą na Tahiti, wyspie na Oceanie Spokojnym, należącej Francji.

Ceremonię otwarcia igrzysk zaplanowano na 26 lipca 2024, a zakończenie 11 sierpnia.

Igrzyska Olimpijskie 2024 w Paryżu. Zmiany w dyscyplinach

Tegoroczne igrzyska będą różnić się względem imprezy w Tokio sprzed czterech lat.

Po pierwsze zmniejszono liczbę zarówno rywalizujących sportowców (z 11092 do 10500), jak i konkurencji (z 339, do 329), a także dyscyplin (z 33 do 32).

W Paryżu nie zobaczymy karate oraz baseballu, które zostały dodane do rywalizacji olimpijskiej dopiero w 2020 roku. W ich miejsce pojawi się za to breakdance.

Wprowadzono również większe równouprawnienie płciowe. Po raz pierwszy we wszystkich konkurencjach wystartuje równa liczba mężczyzn i kobiet.

Olimpiada w Paryżu. Ile medali zdobędą Polacy?

Według matematycznych wyliczeń zespołu metodycznego Instytutu Sportu polscy olimpijczycy mają szansę na 13 medali. Największe w lekkoatletyce, kajakarstwie, strzelectwie, pływaniu, tenisie, wspinaczce, wioślarstwie, żeglarstwie, czy siatkówce.

jkn/ml / Polsatnews.pl