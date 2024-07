Na temat możliwych rozmów pokojowych były ambasador Ukrainy w Wielkiej Brytanii i były szef ukraińskiej dyplomacji mówił na antenie telewizji Espresso. Według Wadyma Prystajko, choć "plan pokojowy" proponowany przez Kreml jest nie do przyjęcia dla Ukraińców, to jednak należy być przygotowanym do wypracowania konsensusu, który doprowadzi do zatrzymania walk.

- Każdy kraj (w negocjacjach - red.) przedstawia swoje własne stanowisko i za każdym razem są one zawyżane. Analizując żądane stanowiska, możemy z grubsza wyobrazić sobie, gdzie leżą te prawdziwe - tłumaczył.

- Stanowisko, że Ukraina powinna uznać, że Zaporoże przejdzie do Rosji jest stanowiskiem, którego nigdy nie przełkniemy. Ale zdaniem Rosji możemy przełknąć coś prostszego na przykład niektóre żądania polityczne - dodał.

Dyplomata o "scenariuszu niemieckim lub koreańskim"

Jako przykład Wadym Prystajko podał rozwiązania, które zastosowano po II wojnie światowej w Niemczech (podział na RFN i NRD - red.) lub po zatrzymaniu wojny koreańskiej (ustanowienie Korei Północnej, Republiki Korei oraz strefy zdemilitaryzowanej - red.).

- Mamy poważne problemy, które musimy rozwiązać już teraz. Wojna się nie kończy. Jeśli chcemy ją zatrzymać, to w obecnej sytuacji zarówno opcja niemiecka, jak i koreańska zbliżają się do nas z prędkością lokomotywy parowej. Czy tego chcemy, czy nie - podkreślił były minister.

Wojna na Ukrainie. Były szef MSZ: Nie potrzebujemy porozumienia

W dalszej części rozmowy były minister spraw zagranicznych Ukrainy odpowiedział na pytanie, czy Rosja jest gotowa do podjęcia rozmów o wstrzymaniu walk. Jego zdaniem, historia wielu wojen pokazuje, że nie musi to być sformalizowane, ale może się wydarzyć po prostu zatrzymaniem działań militarnych przez obie strony.

- Cierpimy psychicznie z powodu tego, że wydarzenia nie rozwijają się na naszą korzyść, ale to jest wojna. Mogłoby być lepiej, gdybyśmy mieli zasoby. Jeśli strony nie widzą, jak działać (na froncie - red.) automatycznie nastąpi zatrzymanie. To nawet nie musi być politycznie sformalizowane. Korea nie ma nawet porozumienia o zawieszeniu broni. Nie potrzebujemy porozumienia. Musimy zatrzymać wojnę. Można podnosić stawkę i nie zgadzać się, ale to oznacza ciągłą wojnę - podsumował.