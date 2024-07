J. Siewiera o szczycie w Waszyngtonie: Nowa struktura ma "unatowić" operacje prowadzone w Polsce

Gościem Marcina Fijołka we wtorkowym wydaniu "Graffiti" jest szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera. W rozmowie poruszą m.in. temat nadchodzącego szczytu NATO w Waszyngtonie oraz wyborów we Francji. Transmisja w Polsacie, Polsat News, polsatnews.pl i Interia.pl od godziny 7:40.

- Prezydent robi ze swojej strony wszystko, co jest możliwe, aby bieżąca polityka nie przeszkadzała w przygotowaniach do szczytu. W nadchodzących dniach zaprosi do siebie ministra obrony i ministra spraw zagranicznych, aby ustalić cele na nadchodzący szczyt - wyjaśnił szef BBN Jacek Siewiera w programie "Graffiti". - Zostały wystosowane do obu ministrów zaproszenia do wspólnego lotu z prezydentem do Waszyngtonu - dodał.

- Możemy spodziewać się przede wszystkim "przybicia pieczątki" nad stworzeniem Centrum Analiz, Szkoleń i Edukacji NATO-Ukraina w Bydgoszczy - zapowiedział Jacek Siewiera w kontekście nadchodzącego szczytu. - Jest to zupełnie nowa struktura, która ma "unatowić" operacje związane z logistyką, ochroną i przygotowaniem sprzętu przeznaczonego dla Ukrainy. Kwestie koordynacyjne przejmie NATO. Jest to doskonałe pole do czerpania doświadczeń.

Szczyt w Waszyngtonie. O co powinna zawalczyć Polska?

- Są dwie rzeczy, o które silnie powinniśmy grać: o stanowiska zastępców, głównych dowództw i komitetów, które zostaną rozdzielone, a także o kwestie infrastrukturalne. Być może mało mówimy w Europie o systemie rur doprowadzonych do portów lotniczych, głównie na terytorium Niemiec. Są to rury, które mogą doprowadzać paliwo zarówno dla samolotów, jak i do czołgów - wyjaśnił szef BBN. - W Polsce takich instalacji nie ma. Wspólny interes w jej powstaniu mamy my, Bałtowie i Rumuni oraz Turcy. W kolejnych miesiącach to będzie jeden z ważniejszych kierunków. To wielkie zadanie przed stroną rządową. O ile rury te są krytyczne w czasie wojny, również w czasie pokoju odgrywają ważną rolę.

Zapytany o stanowiska, o które Polska powinna zawalczyć, szef BBN wskazał stanowiska dowódcze na poziomie lądowym, w Brunssum, a także stanowiska w komitetach.

- Z naszego punktu widzenia najważniejsze jest to, aby nasze plany narodowe i obronne były w pełni kompatybilne z działaniem NATO - wyjaśnił Jacek Siewiera.

Zmiany w NATO. Szef BBN o nowym sekretarzu generalnym

- Trzeba przyznać, że od początku konfliktu na Ukrainie postawa Marka Rutte była zgodna z polską postawą. Otrzymał w pełni kredyt zaufania, a ponieważ Holandia jest również członkiem European Pipeline System (wspomnianego systemu rur - red.), Rutte rozumie, jak ważna jest ta sprawa.

