"Teoria zwycięstwa" Władimira Putina zakłada przejmowanie kontroli nad kolejnymi terytoriami Ukrainy, co ma przedłużać wojnę i wzmocnić zaangażowanie rosyjskiego przywódcy w niszczenie ukraińskiej państwowości - twierdzi Instytut Studiów nad Wojną. Według analityków Zachód musi jak najszybciej zapewnić Ukrainie wsparcie, które pomoże im odeprzeć ataki Rosjan.

Amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW) opublikował "teorię zwycięstwa" prezydenta Rosji. Ich zdaniem siły rosyjskie będą w stanie kontynuować w nieskończoność postępy na froncie. Ma to uniemożliwić Ukrainie przeprowadzenie udanych operacji kontrofensywnych, a tym samym doprowadzić do przegrania wojny przez Kijów.

Wojna w Ukrainie. Nowa teoria zwycięstwa Władimira Putina

Jak podkreśla ISW, rosyjskie dowództwo wojskowe obecnie osiąga stopniowe korzyści taktyczne. Jest to spowodowane m.in. dyskretnymi operacjami ofensywnymi prowadzonymi na dużą skalę. Głównym celem jest osiągnięcie "znaczących korzyści operacyjnych poprzez szybkie manewry".

Zarówno Władimir Putin, jaki i rosyjskie społeczeństwo mają mieć świadomość, że wojsko będzie zmuszone do realizacji poszczególnych celów operacyjnych w ciągu wielu miesięcy, jeśli nie lat.

Przedłużająca się wojna sprzyja kalkulacji Putina, ponieważ polityk szacuje, iż Rosja będzie w stanie utrzymać każdy teren, który zajmie. Do tego siły rosyjskie będą miały większe szanse na osiągnięcie obecnie deklarowanych celów terytorialnych, im dłużej wojna będzie postępować.

Putin i Kreml celowo nie wyznaczają granic swoich celów podboju Ukrain7 i wielokrotnie sugerowali, że obszary poza obwodami chersońskim, zaporoskim, donieckim i ługańskim są częścią Rosji. Analitycy ISW sądzą, że przedłużająca się wojna prawdopodobnie zachęci Putina do wyznaczania nowych celów terytorialnych.

Wojna w Ukrainie. ISW: Zawieszenie broni będzie pozytywne dla Rosji

Zdaniem ISW "kluczową rolę odgrywa Zachód".

"Jeśli Ukraina otrzyma niezbędne wsparcie, Putin będzie zmuszony do zmiany planów. Być może dojdzie również do szybszego zakończenia wojny. W przeciwnym wypadku to prezydent Rosji będzie dyktować warunki i przejmować kontrolę nad kolejnymi ukraińskimi miastami" - czytamy w najnowszej analizie.

Według badaczy Putin ma nadzieję, że aktualne postępy jego wojsk przekonają Zachód, iż ukraińskie zwycięstwo jest nieosiągalne, a ustępstwa w sprawie integralności terytorialnej i suwerenności są lepsze niż całkowita porażka.

Instytut ostrzega, że jeśli dojdzie do zawieszenie broni będzie to precedensem dla Rosji i Putin może chcieć wzmocnić działania w dążeniu do pełnej likwidacji Ukrainy.

"Zawieszenie broni sprawiłoby również, że Rosja zyskałaby cenny czas na odbudowanie armii i zwiększenie liczby amunicji. Jednak na razie zdaje się to odległą wizją, bowiem włodarz Moskwy ma nadzieję na osiągnięcie swoich celów" - skonkludowano.