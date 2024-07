Samochody benzynowe starsze niż 27 lat oraz diesle starsze niż 19 lat nie wjadą już do Śródmieścia ani do części niektórych innych dzielnic Warszawy. To skutek wprowadzenia strefy czystego transportu, która obowiązuje od 1 lipca. O wykluczenia mogą ubiegać się m.in. osoby płacące podatki w Warszawie, seniorzy 70+ oraz osoby z niepełnosprawnościami.