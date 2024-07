W poniedziałek weszła w życie nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Przedłuża ona - do 30 września 2025 roku - legalność pobytu ukraińskich uchodźców w Polsce. Oznacza to, że w dalszym ciągu uchodźcy ze wschodu będą mieć dostęp do świadczeń zdrowotnych, rodzinnych i socjalnych, świadczeń wypłacanych przez ZUS i możliwość pobytu w obiektach zbiorowego zakwaterowania.

Zmiany w ustawie dotyczącej pomocy Ukraińcom

Według nowych przepisów przyznanie i wypłaty świadczenia wychowawczego oraz świadczenia Dobry Start będzie zależeć od tego, czy dziecko realizuje odpowiednio obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny albo obowiązek nauki w przedszkolu lub w szkole należącej do polskiego systemu edukacji.

W regulacji wskazano także m.in. maksymalny 36-miesięczny okres, w którym uczniowie mogą uczestniczyć w dodatkowych bezpłatnych zajęciach z języka polskiego. Rozwiązanie obejmie uczniów, którzy udział w zajęciach rozpoczęli w latach szkolnych 2022/2023 i 2023/2024.

W ustawie zapisano też wprowadzenie nowych zasad potwierdzania tożsamości obywatela Ukrainy ubiegającego się o nadanie numeru PESEL. Jedynym sposobem ma być okazanie ważnego dokumentu podróży. Ponadto ustawa zmienia termin złożenia wniosku o nadanie numeru PESEL ze statusem UKR z 30 dni od dnia przybycia na terytorium RP na "niezwłocznie po przybyciu".

Regulacja wprowadziła zapis, że od 1 lipca br. finansowanie wsparcia w postaci zakwaterowania i wyżywienia uchodźców z Ukrainy, będących w szczególnie trudnej sytuacji, będzie możliwe jedynie na podstawie podpisanej umowy z właściwym miejscowo wojewodą lub organem samorządowym działającym na jego polecenie. Osoby, które wciąż wynajmują prywatne mieszkania obywatelom Ukrainy, nie będą otrzymywać na ten cel środków.

Koniec rekompensaty finansowej dla Polaków pomagającym Ukraińcom

W wyjaśnieniu czytamy, że 30 czerwca br. zakończy się okres, za który można otrzymać wsparcie na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Świadczenie to miało charakter nadzwyczajny i z czasem utraciło swoje pierwotne znaczenie.

"W ostatnich miesiącach maleje liczba wnioskodawców o to świadczenie, a pula wolnych miejsc w obiektach zbiorowego zakwaterowania rośnie. Właściwe jest więc kontynuowanie jednego systemu wsparcia w zakresie zakwaterowania, który w znacznie większym stopniu może być monitorowany przez organy administracji publicznej w celu zapewnienia pomocy dla uchodźców wojennych z Ukrainy" - czytamy w komunikacie.

Jednak do końca lipca można składać wnioski o rekompensatę poniesionych - do 30 czerwca br. - kosztów zakwaterowania i wyżywienia uchodźców. Wnioski złożone w tym okresie będą rozpatrywane na dotychczasowych warunkach.

W przypadku obywateli Ukrainy, którzy nadal będą wymagali wsparcia mogą się zgłaszać do właściwego wojewody, który udzieli im pomocy. Wskaże im wolne miejsce w obiekcie zbiorowego zakwaterowania, który jest dostosowany do potrzeb danego uchodźcy. Można to zrobić przez ogólnie dostępne infolinie.

Od 1 lipca br. następuje również wygaszenie wsparcia finansowania wykonywania fotografii i jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł.

Zmieniają się także zasady partycypacji w kosztach pobytu i wyżywienia w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania tak, aby pobieranie należnych dopłat było bardziej efektywne niż obecnie.

Za co obywatel Ukrainy może stracić zezwolenie na pobyt czasowy?

Regulacja wprowadza też szczególne podstawy cofnięcia posiadanego przez obywateli Ukrainy zezwolenia na pobyt czasowy. Zezwolenie będzie cofane, gdy:

będą tego wymagały względy obronności, bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego

będzie obowiązywał wpis danych obywatela Ukrainy do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany

obywatel Ukrainy opuści terytorium Polski na okres co najmniej sześciu miesięcy.

Ustawa zakłada również stworzenie stanowiska zatrudnionego w szkołach asystenta międzykulturowego. Będzie on pomagał osobom niebędącym obywatelami polskimi, które nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym, do korzystania z nauki.

Nowelizacja ustawy powstała w MSWiA we współpracy m.in. z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwem Zdrowia i z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów.