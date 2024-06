Reportaż "Polskie Matrioszki" Jacka Smaruja jest zapisem rozmów i wielotygodniowych spotkań z ludźmi, dla których Władimir Putin nie jest zbrodniarzem.

"Polskie matrioszki". Polsat News dotarł do przedstawicieli proputinowskich partii w Polsce

Jacek Smaruj nawiązał kontakt z przedstawicielami trzech zarejestrowanych partii politycznych: Rodaków Kamratów, Bezpiecznej Polski i Partii Front.

"Przez kilka tygodni utrzymywałem kontakt z przedstawicielami trzech partii w Polsce, które chcą współpracy z Rosją i Białorusią. Szacuje się, że w Polsce członków takich partii politycznych może być ponad tysiąc - nieporównywalnie większa jest liczba ich sympatyków" - wyjaśnia reporter Polsat News.

Dziennikarz rozmawiał m. in. z jednym z najbliższym współpracowników lidera Partii Front, Krzysztofa Tołwoińskiego. Przywódca ugrupowania przekonywał na jednym z nagrań w serwisie YouTube, że "wszystkie dotychczasowe rządy, prowadziły konfrontacyjną politykę w stosunku do Rosji i Białorusi. My postulujemy porozumienie, dialog, współpracę: w pierwszej kolejności polityczną, a później gospodarczą. Pytacie mnie: czy jest to możliwe? Tak".

Jacek Smaruj dotarł również do cieszących się niemałą popularnością w sieci patostreamerów: Wojciecha Olszańskiego i Marcina Osadowskiego. Założyciele partii Rodacy Kamraci głoszą nacjonalistyczne, ksenofobiczne i antysemickie treści. Pierwszy z wymienionych został osadzony na sześć miesięcy pod zarzutami szerzenia nienawiści.

Autor reportażu "Polacy Kamraci" rozmawiał również z Leszkiem Sykulskim, który powołał ugrupowanie Bezpieczna Polska. Donald Tusk określił go w przeszłości jako "propagatora polityki putinowskiej w Polsce".

Reportaż "Polskie matrioszki" obejrzeć można w Polsat News w niedzielę o godz. 21:00.