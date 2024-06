Aktualnie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli w 2024 roku wyglądają następująco: nauczyciel początkujący zarabia 4908 zł, nauczyciel mianowany 5057 zł, a dyplomowany 5915 zł brutto​.

Jednakże trwają prace nad dalszym podniesieniem tych stawek. Rząd i związki zawodowe prowadzą rozmowy, które mają na celu wypracowanie ostatecznych kwot podwyżek.

Jakie są inne propozycje ZNP?

Związek Nauczycielstwa Polskiego postuluje również inne zmiany, takie jak zwiększenie wynagrodzenia nauczycieli dyplomowanych do około 11 625 zł brutto. Sławomir Broniarz, prezes ZNP, wyraził nadzieję, że sejmowa komisja edukacji jak najszybciej podejmie procedowanie tych propozycji.

Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiedziało, że wzrost subwencji oświatowej dla jednostek samorządu terytorialnego na 2024 rok wyniósł ponad 36 proc. w porównaniu z zeszłym rokiem. Wzrost ten ma bezpośredni wpływ na finansowanie wynagrodzeń nauczycieli, co stanowi ważny krok w kierunku realizacji rządowych obietnic dotyczących podwyżek.

Dlaczego kładzie się taki nacisk na wzrost pensji nauczycieli?

Istnieje kilka powodów, dla których zwiększenie zarobków nauczycieli jest tak istotne. Oczywiście jednymi z najważniejszych jest dostosowanie wynagrodzeń do stale rosnącej inflacji i kosztów życia oraz zatrzymanie wykwalifikowanej kadry w szkołach i na uczelniach wyższych. Nie jest tajemnicą, że obecnie wielu nauczycieli postanawia się przekwalifikować, aby znaleźć pracę mniej stresującą oraz znacznie bardziej dochodową.

Równie ważne jest też zachęcenie młodych ludzi do wyboru kariery nauczyciela - tego typu kierunki na studiach są coraz rzadziej wybierane. Wyższe wynagrodzenia mogą też podnieść prestiż tego zawodu.

Trzeba mieć też świadomość, że wzrost pensji kadry pedagogicznej podnosi jakości edukacji w Polsce. To z kolei może prowadzić do lepszego przygotowania młodych ludzi do przyszłych wyzwań zawodowych i życiowych, co jest kluczowe dla długoterminowego rozwoju gospodarczego kraju oraz jego konkurencyjności na arenie międzynarodowej.

