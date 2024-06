Jak dorobić w czasie wakacji? Kilka pomysłów na szybki zarobek

Wakacje to czas, kiedy wiele osób poszukuje dodatkowego płatnego zajęcia. Wbrew pozorom taka sytuacja nie dotyczy jedynie młodzieży szkolnej oraz studentów, ale również osób, które nie pracują zawodowo lub z różnych powodów zawieszają np. jednoosobową działalność gospodarczą. Na szczęście latem nie brakuje okazji do podreperowania domowego budżetu czy zebrania odpowiedniej sumy na wyjazd.

Podjęcie jakiejkolwiek pracy, również tej sezonowej, powinno uwzględniać nasze umiejętności, stan zdrowia, dyspozycyjność oraz oczekiwania finansowe. Może posiadamy jakieś przydatne certyfikaty, np. kurs ratownika wodnego, który umożliwi zdobycie zatrudnienia w miejscowym aquaparku?

Warto pamiętać, że wakacje to w wielu miejscowościach szturm turystów, dlatego w restauracjach czy atrakcjach turystycznych chętnie przyjmuje się dodatkowych pracowników m.in. do obsługi klientów, kucharzy itp. Jakie są inne dostępne opcje? Sprawdzamy!

Pomoc domowa i opieka

Lato to sezon urlopowy, dlatego wiele osób poszukuje kogoś, kto zajmie się ich zwierzętami (tzw. petsitting) czy domem pod ich nieobecność. Chętnie zatrudniane są również nianie, ponieważ dziecko, które w okresie wakacyjnym nie chodzi do przedszkola lub szkoły musi mieć opiekę, kiedy ich rodzice pracują.



Ponieważ upały to czas wyjątkowo uciążliwy dla osób w starszym wieku, również one mogą potrzebować dodatkowej pomocy np. przy zakupach, sprzątaniu czy innych codziennych czynnościach. Nierzadko pojawiają się także oferty związane z utrzymaniem porządku w domu, ogrodzie lub gospodarstwie rolnym.

ZOBACZ: Jakie są koszty utrzymania kredytu? Kwoty mogą zaskoczyć

Obsługa imprez plenerowych

Pomoc techniczna, pracownicy food trucków, obsługa sprzątająca, animatorzy zabaw dla dzieci, czy obsługa „dmuchańców", to ciekawe opcje dla osób które lubią pracę z ludźmi i chętnie spędzą kilka tygodni pomagając przy organizowaniu różnego rodzaju imprez plenerowych, takich jak np. koncerty czy różnego rodzaju festiwale plenerowe. Ciekawą opcją pozostaje też zatrudnienie np. w roli biletera czy ochroniarza na takich wydarzeniach.

Produkcja i sprzedaż rękodzieła

To doskonały wybór dla tych, którzy mają oryginalne pomysły i zdolności manualne. Samodzielnie wykonane ceramiczne figurki fanowskie, nietuzinkowe ozdoby do włosów, biżuteria handmade czy ręcznie szyta odzież? Dlaczego nie? Szczególnie że sprzedaż jest możliwa zarówno stacjonarnie, jak i online. Kto wie, może to pierwsze kroki, które doprowadzą cię do własnej firmy?

Sektor usług budowlanych

Wiele osób odkłada wszelkiego rodzaju remonty na wiosnę czy lato. Dlatego sporo firm ma w tym okresie mnóstwo zleceń i potrzebuje pracowników „na wczoraj", również tych niewykwalifikowanych, których można będzie szybko przeszkolić. Oczywiście taka praca bywa ciężka i bardzo męcząca, ale stawki godzinowe są naprawdę atrakcyjne!

red / polsatnews.pl