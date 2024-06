Jakie są koszty utrzymania kredytu? Kwoty mogą zaskoczyć

Rzeczywistość jest znacznie bardziej skomplikowana. Przed podjęciem decyzji o wzięciu kredytu warto dowiedzieć się, jakie są wszystkie koszty związane z jego utrzymaniem i dlaczego są w stanie zaskoczyć nawet najbardziej doświadczonych kredytobiorców.

Co składa się na całkowity koszt kredytu?

Całkowity koszt kredytu to suma wszystkich wydatków, jakie ponosi kredytobiorca w związku z zaciągnięciem i spłatą kredytu. W jego skład wchodzą zarówno koszty odsetkowe, jak i pozaodsetkowe.

Najważniejszymi elementami, które wpływają na całkowity koszt kredytu, są:

Oprocentowanie – to podstawowy składnik kosztów kredytu, który decyduje o wysokości odsetek, jakie zapłacisz za pożyczone pieniądze. Oprocentowanie jest ustalane indywidualnie przez bank i zależy od sytuacji rynkowej oraz stóp procentowych.

Ubezpieczenie kredytu – wiele banków wymaga wykupienia ubezpieczenia, które chroni zarówno kredytobiorcę, jak i bank w przypadku różnych nieprzewidzianych sytuacji, takich jak utrata pracy czy uszkodzenie nieruchomości. Koszt ubezpieczenia często jest doliczany do rat kredytu.

Opłata przygotowawcza – koszty związane z przygotowaniem umowy kredytowej, w tym analiza zdolności kredytowej, sprawdzenie dokumentów i inne czynności administracyjne.

Prowizja za udzielenie kredytu – jest to jednorazowa opłata pobierana przez bank za udzielenie kredytu, zazwyczaj wyrażona jako procent od przyznanej kwoty kredytu. Prowizja może być doliczona do kwoty kredytu lub płacona z góry.

Koszty dodatkowych produktów finansowych – banki czasami wymagają skorzystania z dodatkowych produktów, takich jak rachunki oszczędnościowe czy karty kredytowe, co może wiązać się z dodatkowymi opłatami.

ZOBACZ: Wakacje kredytowe w 2024 roku. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę

Koszty okołokredytowe – co jeszcze musisz wiedzieć?

Oprócz bezpośrednich kosztów istnieją inne, często nieoczywiste opłaty, które mogą znacząco zwiększyć całkowity koszt kredytu. Są to tzw. koszty okołokredytowe, które występują najczęściej w przypadku kredytów hipotecznych.

Należą do nich między innymi:

Opłaty bankowe , czyli koszty wydania promesy kredytowej, wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę czy ustanowienia hipoteki.

Koszty notarialne , na przykład opłaty za sporządzenie aktu notarialnego oraz ustanowienie hipoteki.

Opłaty sądowe , które zwykle są kosztami związanymi ze wpisem hipoteki do księgi wieczystej.

Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany przez urząd skarbowy.

Prowizja dla pośrednika nieruchomości , w przypadku korzystania z usług agencji nieruchomości.

Dodatkowe ubezpieczenia nieruchomości, chociaż dobrowolne, są najczęściej wskazane.

Całkowity koszt kredytu a całkowita kwota do zapłaty

Warto rozróżnić dwa pojęcia: całkowity koszt kredytu i całkowita kwota do zapłaty. Całkowity koszt kredytu to suma wszystkich opłat związanych z kredytem, Natomiast całkowita kwota do zapłaty to suma całkowitego kosztu kredytu i kwoty pożyczonej od banku. Przykładowo, jeśli pożyczka wynosi 100 000 zł, a całkowity koszt kredytu to 20 000 zł, całkowita kwota do zapłaty będzie równa 120 000 zł.

RRSO – co to jest i dlaczego jest ważne?

Roczna Rzeczywista Stopa Procentowa (RRSO) to wskaźnik, który uwzględnia wszystkie koszty kredytu i wyraża je jako wartość procentową całkowitej kwoty kredytu w ujęciu rocznym. RRSO jest wskaźnikiem, który pomaga porównać różne oferty kredytowe, ponieważ uwzględnia wszystkie opłaty, a nie tylko oprocentowanie nominalne.

ZOBACZ: Kredyt 0 proc. nie taki pewny. Przekonują posłów, by wycofali poparcie

Każdy bank ma obowiązek informować klientów o RRSO, co pozwala na świadome podjęcie decyzji o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dla kredytobiorcy RRSO jest dużo bardziej miarodajnym wskaźnikiem niż samo oprocentowanie nominalne, które nie uwzględnia wszystkich kosztów związanych z kredytem.

Przykładowe koszty kredytu hipotecznego

Aby lepiej zobrazować, jakie koszty mogą być związane z kredytem hipotecznym, przyjrzyjmy się przykładowym danym. Załóżmy, że kredytobiorca chce zaciągnąć kredyt hipoteczny na 300 000 zł na 30 lat.

Oto szacunkowe koszty, z jakimi musi się liczyć:

oprocentowanie : 3% rocznie, co daje łącznie około 158 000 zł odsetek przez cały okres kredytowania,

prowizja za udzielenie kredytu : 2% od kwoty kredytu, czyli 6 000 zł,

ubezpieczenie kredytu : 500 zł rocznie, co przez 30 lat daje 15 000 zł,

opłata przygotowawcza : 1 000 zł,

koszty notarialne i sądowe : łącznie około 5 000 zł,

koszty okołokredytowe: rzeczoznawca majątkowy (1 000 zł), podatek od czynności cywilnoprawnych (600 zł), prowizja dla pośrednika (6 000 zł).

Łączny koszt kredytu w tym przypadku to 191 600 zł, co w połączeniu z kwotą kredytu (300 000 zł) daje całkowitą kwotę do zapłaty wynoszącą 491 600 zł.

Przedstawione kwoty rzeczywiście mogą robić wrażenie. Jak się bowiem okazuje koszt kredytu to nie tylko oprocentowanie, ale też inne opłaty, które mogą znacząco wpłynąć na całkowitą kwotę do zapłaty. Dlatego przy wyborze kredytu koniecznie należy porównać różne oferty. To sposób na uniknięcie przykrych niespodzianek i podjęcie najlepszej decyzji finansowej.

red. / Polsatnews.pl