Nie zrobi się chłodniej. Nadchodzi tropikalna noc

Nad Polskę nadciągają upały, a pierwszą oznakę bardzo wysokich temperatur, jakie odnotujemy w niedzielę, odczują po sobotnim zachodzie słońca zwłaszcza mieszkańcy południowo-zachodnich regionów kraju. Zamierzą się z tzw. tropikalną nocą, co oznacza, że temperatura nie spadnie poniżej 20 stopni - może być nawet o dwie kreski wyższa.

Jak podaje IMGW, w pozostałych częściach Polski termometry wskażą od 15 do 19 stopni. Wartości te podwyższać się będą z każdą następną, niedzielną godziną w ciągu dnia, by wskazać nawet 34-35 stopni w centrum, na południu i południowym zachodzie. W reszcie kraju będzie co najmniej 25 stopni, lecz najczęściej około 30.

Wyjątkowo upalna niedziela. Są alerty IMGW

W niedzielę prognozowane są też burze. Interia Pogoda podaje, że wyładowania atmosferyczne wystąpią m.in. w Małopolsce, na Śląsku i Dolnym Śląsku, w Lubuskiem, Wielkopolsce, Łódzkiem, Kujawsko-Pomorskiem oraz na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim.

IMGW przestrzega, że nawałnice gdzieniegdzie będą gwałtowne - z nawalnym deszczem i porywami wiatru osiągającymi 100-120 km/h. Niewykluczony jest również grad. Ponieważ wysoką temperaturę notujemy już w sobotę, Instytut wydał alerty pierwszego i drugiego stopnia przed upałem oraz burzami, obejmujące niemal cały kraj.

Upały są niebezpieczne. Jak się zabezpieczyć?

Początek nowego tygodnia nie odznaczy się aż tak wysokimi wskazaniami na termometrach. Wskażą one około 25 stopni; w poniedziałek nadal spodziewane są burze, zwłaszcza na wschodzie kraju, lecz nie będą one tak silne jak wcześniej.

Jak zachować się podczas upałów? Kluczowym jest regularnie nawadniać organizm i robić to w odpowiedni sposób: pić często, regularnie oraz małymi porcjami. Nie powinniśmy też zapominać o stosowaniu kremu z filtrem UV, gdy wychodzimy na zewnątrz, jak i niewystawianiu się na bezpośrednie słońce. Warto też założyć przewiewne ubrania, nakrycie głowy i okulary przeciwsłoneczne.

