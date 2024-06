- Chcesz wojny? To po prostu pozwól Putinowi wziąć Kijów, a potem zobaczysz, co się stanie w Polsce, na Węgrzech i wszystkich innych miejscach wzdłuż granicy - powiedział Joe Biden do Donalda Trumpa podczas przedwyborczej debaty. Kandydaci do objęcia urzędu prezydenta USA starli się między innymi o pozycję Ameryki na arenie światowej, a także wojnę w Ukrainie czy Strefie Gazy.

W studiu CNN podczas 90-minutowej debaty zmierzyli się dwaj główni kandydaci, ścigający się o fotel prezydenta USA – Joe Biden i Donald Trump. Podczas rozmowy obecny i były prezydent Stanów Zjednoczonych spierali się o m.in. inflację w kraju, pozycję Ameryki na świecie i wojnę w Ukrainie.

Wybory prezydenckie w USA. Debata Donald Trump vs. Joe Biden

Podczas rozmów o ostatnim wymienionym temacie, Biden wspomniał m.in. o Polsce. W czasie dialogu Trump wielokrotnie powtarzał, że gdyby to on był prezydentem w czasie wybuchu konfliktu, to do wojny nigdy by nie doszło. - Gdybyśmy mieli prawdziwego prezydenta, prezydenta, którego szanowałby Putin, nigdy nie najechałby Ukrainy - stwierdził.



Była głowa państwa uznała, że Ameryka jest "pośmiewiskiem" dla reszty świata i "upadającym krajem", ponieważ przywódcy takich państwa, jak Rosja czy Korea Północna nie boją się, a więc nie liczą ze zdaniem Bidena. - Polityka Bidena jest zła, jego polityka militarna jest szalona. Z nim te wojny nigdy się nie skończą. On nas zaprowadzi do III wojny światowej, a jesteśmy bliżej III wojny światowej niż ktokolwiek sobie wyobraża - nawoływał Trump.

Dodał, że to zła polityka Bidena jest odpowiedzialna za katastrofalną sytuację Ukrainy. - Warunki Putina dotyczące zakończenia wojny na Ukrainie są nie do zaakceptowania, ale doprowadzę do zakończenia konfliktu jeszcze przed objęciem prezydentury - zadeklarował Trump.



Narzekał także na to, ile Ameryka zainwestowała w Ukrainę, twierdząc przy tym, że większe koszty pomocy powinna ponosić Europa, która z Ukrainą dzieli kontynent. Nie jest to pierwszy raz, gdy amerykański miliarder wyraża taki pogląd.

Starcie Joe Bidena z Donaldem Trumpem. Prezydent USA wspomniał o Polsce

Ze słowami Trumpa nie zgodził się jego rywal, który uznał, że Amerykanie dysponują najsilniejszym wojskiem świata, a wszystkie kraje wiedzą, że "lepiej z nimi nie zadzierać".



Odnosząc się do wcześniejszych słów kontrkandydata Joe Biden uznał, że to odpuszczenie wsparcia i dopuszczenie do tego, aby Władimir Putin wygrał tę wojnę jest przepisem na III wojnę światową.

- Chcesz wojny? To po prostu pozwól Putinowi wziąć Kijów, a potem zobacz, co się stanie w Polsce, na Węgrzech i wszystkich innych miejscach wzdłuż granicy. On nie ma pojęcia o czym mówi... Wtedy będziemy mieć wojnę - tłumaczył Biden.

Wybory prezydenckie w USA. Kiedy Amerykanie pójdą do urn wyborczych?

Kandydaci na urząd prezydenta poświęcili tematowi wojny w Ukrainie wiele czasu. Jednocześnie Putin podtrzymuje swoją narrację, w której wielokrotnie powtarzał, że nie interesuje go, kto wygra wybory w Ameryce. W ubiegłym miesiącu rosyjski przywódca pytany przez agencję Reuters, czy "jego zdaniem wynik wyborów w USA będzie miał znaczenie dla Moskwy", odpowiedział, że w zasadzie "go to nie obchodzi".



Nie uważam, że końcowy wynik ma dla nas duże znaczenie. Będziemy współpracować z każdym prezydentem, którego wybierze naród amerykański - przekonywał.



Amerykanie pójdą do urn wyborczych 5 listopada 2024 roku.