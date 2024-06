Partia Razem pozostanie we wspólnym klubie z Nową Lewicą, lecz czy tak będzie w przyszłości, zadecydują rozmowy między dwoma partiami - to główny wniosek z komunikatu, jaki formacja wydała po posiedzeniu Rady Krajowej. W dokumencie czytamy też o rozczarowaniu lewicowych wyborców oraz kłopotach w Polsce, z którymi koalicja rządząca nie może sobie poradzić.

W niedzielę Rada Krajowa partii Razem zebrała się w Warszawie, by zdecydować, czy formacja ta ma pozostać we wspólnym klubie parlamentarnym z Nową Lewicą. Między oba ugrupowaniami pojawiają się coraz większe różnice, zwłaszcza na tle zapisów łączących je umowy.

Jeszcze kilkadziesiąt godzin temu wiceszefowa klubu Lewicy, należąca do Razem Marcelina Zawisza przyznawała, iż "pojawiają się głosy, że powinniśmy wyjść z klubu". - Będziemy dyskutować na ten temat. Dla nas najważniejsze jest zadbanie o to, żeby ten proces, niezależnie od tego, gdzie nas doprowadzi, był po prostu demokratyczny i żebyśmy uwzględnili głosy wszystkich radnych - dodała.

Partia Razem opuści klub Lewicy? Jest komunikat

Po zakończonym posiedzeniu Razem wydało komunikat, w którym czytamy, że "złe wyniki wyborcze pokazały głęboki kryzys, w którym znajduje się dziś projekt Lewicy". "W opinii Rady (Krajowej) rząd, do którego część Lewicy weszła, rozczarował lewicowych wyborców" - napisano.

ZOBACZ: Jarosław Kaczyński skrytykował rząd. Mówił o edukacji do "prostszych prac"

Zdaniem formacji "kluczowe postulaty, z którymi Lewica szła do wyborów w 2023, nie są realizowane", a jednocześnie "zaostrza się kryzys mieszkaniowy". "Rosną koszty utrzymania: energii, ogrzewania, żywności, kobiety nadal nie mają prawa do decydowania o swojej ciąży. Lewica jako całość traci przez to na wiarygodności" - przestrzegła.

Razem uznało, że w czerwcu większość lewicowych wyborców i wyborczyń nie poszła na wybory. "To czytelny sygnał, dokąd prowadzi polityka programowych ustępstw i zlewanie się z liberalnym centrum" - zdiagnozowało.

Razem sugeruje, że rozłam w klubie Lewicy jest w przyszłości możliwy

Partia zapewniła, że czuje się odpowiedzialna za przyszłość lewicowej sceny politycznej w Polsce. "Zasadnicze zmiany są konieczne, żeby projekt Lewicy miał rację bytu. Dlatego Rada zobowiązała przewodniczących partii do pilnego spotkania z władzami Nowej Lewicy i dała im mandat do rozmów na temat przyszłości klubu" - poinformowała.

ZOBACZ: Agnieszka Dziemianowicz-Bąk o cięciu świadczeń. "Takiego straszenia nie słyszałam"

Rada Krajowa ugrupowania w podsumowaniu zastrzegła jednak, że dalsza współpraca Razem z Nową Lewicą w ramach koalicyjnego klubu w parlamencie uzależniona jest "od wyników tych rozmów".

Partia Razem, w odróżnieniu od Nowej Lewicy, nie weszła w skład rządu Koalicji 15 Października.

WIDEO: Fala nawałnic nad Polską. Czerwone alerty w części kraju Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

wka / Polsatnews.pl