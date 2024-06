Akcja służb. Zabezpieczono urządzenia systemu Pegasus

W dniach 18-19 czerwca śledczy z Prokuratury Krajowej przeprowadzili w siedzibie Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Warszawie oględziny. Prokuratorzy zabezpieczyli urządzenia wchodzące w skład systemu Pegasus.

Akcja prokuratury i ABW. Chodzi o Pegasusa

"Czynność ta została wykonana wspólnie z biegłymi z Biura Badań Kryminalistycznych ABW i funkcjonariuszami ABW" - wskazano.

Jak wyjaśniono, podstawowym celem śledztwa jest ustalenie funkcjonalności oprogramowania Pegasus oraz legalności jego stosowania.

"Uzyskano (w trybie niejawnym) z Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Policji informacje i dokumenty dotyczące nabycia oprogramowania Pegasus, jego funkcjonalności oraz wykorzystania w ramach prowadzonych kontroli operacyjnych" - czytamy.

Śledztwo ws. przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków

Następnie pozyskane dane przekazano do Biura Badań Kryminalistycznych ABW, które powołano do wydania opinii w zakresie sposobu działania i funkcjonalności tego systemu. We wtorek i środę biegli uczestniczyli w oględzinach i zabezpieczeniu przez prokuratorów w siedzibie CBA systemu Pegasus.

Śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych w związku ze stosowaniem Pegasusa wszczęto 18 marca.

"W toku śledztwa badane są wszystkie okoliczności dotyczące wykorzystywania oprogramowania Pegasus, w tym także kwestie legalności, zasadności, celowości i proporcjonalności podejmowanych czynności operacyjno-rozpoznawczych" - wyjaśniano.

Adam Bodnar powołał specjalny zespół. Śledztwo przedłużono

Jak dodano, sprawdzane są także okoliczności dotyczące jego funkcjonalności, możliwości technicznych, sposobu wykorzystywania, zasad gromadzenia, przechowywania i udostępniania pozyskiwanych materiałów o charakterze niejawnym.

22 kwietnia Prokurator Generalny Adam Bodnar powołał w Prokuraturze Krajowej Zespół Śledczy nr 3 do prowadzenia tej sprawy. W jego skład wchodzi pięciu prokuratorów. Śledztwo w tej sprawie zostało przedłużone do dnia 18 grudnia.