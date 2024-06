Wędkarz łowiący ryby w Rabie, natrafił na gigantyczną kość wyrzuconą na brzeg. Po przeprowadzeniu badań, okazało się, że należy do mamuta. Nietypowe znalezisko trafi do Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie.

Na mierzącą 1,1 m kość wyrzuconą na brzeg rzeki natknął się w maju jeden z wędkarzy, który łowił ryby w Rabie w małopolskich Książnicach.

Mężczyzna postanowił poinformować o znalezisku gminę, która przekazała informacje do Instytutu Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk. Kość została poddana szczegółowym badaniom.

Ogromna kość z Małopolski zidentyfikowana

Dziś znamy już wyniki analizy znaleziska z Książnic. Okazuje się, że należała do dorosłego mamuta, co oznacza, że liczy przynajmniej 13 tys. lat. Zwierzęta, które żyły w okresie plejstocenu, zamieszkiwały tereny niemal całej Eurazji, w tym Polski.

- Kość znaleziona w Książnicach jest kością udową mamuta. Należała do dorosłego osobnika, ponieważ obie nasady kości, górna i dolna, były przyrośnięte do trzonu kości. Kość i osobnik już nie rósł. Nie można wskazać, co było przyczyną śmierci tego zwierzęcia - przekazał w rozmowie z PAP Piotr Wojtal z Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie.

ZOBACZ: Łoś na moście w Warszawie. Nadjechało rozpędzone pendolino

To właśnie zasoby tej instytucji zasili teraz niezwykły eksponat.

Szczątki mamutów w całej Polsce

Szczątki mamutów lokalizowane są na terenie całego kraju. Inną kość udową zwierzęcia można podziwiać na drzwiach katedry na Wawelu. Znalezisko zostało odkryte najprawdopodobniej jeszcze w średniowieczu - wierzono wówczas, że należy do smoka wawelskiego i ma moc odstraszania złych sił.

Kości odkrywano również na stanowiskach archeologicznych Kraków Spadzista i Kraków Nowa Huta. Mieszkańcy pierwszego z wymienionych rejonów ok. 30 tys. lat temu upolowali ponad 113 mamutów.

ZOBACZ: USA: Tłumy w Yellowstone. Mają nadzieję zobaczyć rzadkie zwierzę

Kompletny szkielet wielkiego ssaka można podziwiać w Muzeum Geologicznym w Warszawie. Odnaleziony został na terenie Pyskowic na Śląsku. Szczątki można zobaczyć również m. in. w Muzem Ziemi PAN w Warszawie, na Zamku Piastowskim w Gliwicach, czy w zbiorach Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich.