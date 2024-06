Mimo sprzeciwu ministerstwa kultury przyjęta została poprawka wprowadzająca tantiemy z reemisji. Również przedstawiciele branży mają całą listę zarzutów dotyczących zmian wniesionych do projektu ustawy o prawie autorskim. Według ekspertów w konsekwencji to użytkownicy mogą zostać obciążeni dodatkowymi kosztami za abonament.

Nowelizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych od dłuższego czasu jest przedmiotem wielu kontrowersji i wzbudza spore emocje wśród środowisk twórczych i organizacji zarządzających tymi prawami.

Mimo to w końcu udało się skierować projekt do prac sejmowych. Ten termin wydaje się być i tak mało satysfakcjonujący biorąc pod uwagę, że stało się to trzy lata po tym, jak w 2021 roku minął termin wdrożenia przepisów unijnej dyrektywy.

Jak przypomina Interia Biznes, "dotychczasowe protesty uliczne artystów i rozmowy z kierownictwem resortu kultury skupiały się wokół kwestii wypłaty tantiem z tytułu wyświetlania utworów w internecie, a więc np. za pośrednictwem platform streamingowych".

Reemitowanie utworów. Przyjęto kontrowersyjna poprawkę

Podczas prac okazało się, że problemów jest więcej. Jeden z nich dotyczy reemitowania utworów. Pod tym kątem stworzono jedną z poprawek, przeciwko której był sam resort.

Zmianę, która wprowadza tantiemy z reemisji, wprowadzono tuż przed skierowaniem projektu do drugiego czytania, mimo sprzeciwu resortu kultury - zauważa Interia Biznes.

Przedstawiciele branży zarzucają brak konsultacji społecznych. Ich zdaniem konsekwencją wprowadzenia zmian może być "ryzyko upadłości małych firm, skokowy wzrost opłat na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi".

ZOBACZ: Abonament RTV do likwidacji. Rząd ma nowy pomysł

"Przedstawiciele Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej, Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej, Związku Pracodawców Mediów Elektronicznych i Telekomunikacji Mediakom oraz Związku Telewizji Kablowych w Polsce wydali oświadczenie, w którym przyznali, że zmiana ta przyczyni się do obciążenia polskich przedsiębiorców telekomunikacyjnych kolejnymi 40 mln zł rocznie na OZZ z tytułu reemisji utworów. W praktyce oznaczałoby to wzrost o 20 proc. wobec uiszczanych już 200 mln z" - czytamy.

Według ekspertów poprawka ma być próbą obciążenia dodatkowymi kosztami użytkowników. Więcej na ten temat w Interia Biznes.