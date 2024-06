W środę premier Donald Tusk poinformował, że projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego będzie kontynuowany, a w Baranowie pod Warszawą powstanie nowe "najnowocześniejsze lotnisko w Europie". Jak dodał, rząd rezygnuje z koncepcji budowy linii kolejowych, przecinających się w Baranowie. Szef rządu na konferencji prasowej zaprezentował koncepcję projektu.

Mateusz Morawiecki: Przebudowują CPK, aby nie zagroził Niemcom

Do planów rządu odniósł się były premier Mateusz Morawiecki.

- Oni tak naprawdę już dzisiaj widać, że przebudowują w taki sposób Centralny Port Komunikacyjny, aby nie zagroził Niemcom, Austriakom - stwierdził.

ZOBACZ: Co dalej z Lotniskiem Chopina? Premier o dronach przyszłości

- Czy on (Donald Tusk-red.) wyciągnie konsekwencje od tych, którzy spowodowali, że już straciliśmy trzy, cztery lata - zdaniem fachowców - w realizacji CPK? Komu to się przysłuży? Wiemy doskonale - tym, którzy są naszymi konkurentami, którzy w mediach ogłaszają, że polski Centralny Port Komunikacyjny byłby zagrożeniem dla ich przemysłu - podkreślał wiceszef PiS.

Morawiecki podkreślił, że zaproponowana przez rząd Tuska koncepcja CPK to powrót do strategii PO z poprzednich rządów "polaryzacyjno-dyfuzyjna", która zakładała rozwój wielkich miast.



- W naszym projekcie CPK, nie tylko w docelowym modelu, miał on móc gościć dużo więcej pasażerów, niż zapowiedział dzisiaj premier Tusk, ale również miał być to realny port cargo i centralny port przeładunkowy na okoliczność ataku Federacji Rosyjskiej na Polskę - wyjaśnił poseł. Dodał, że projekt proponowany przez Zjednoczoną Prawicę miał zasadniczo podnieść bezpieczeństwo Polski.



- Dzisiaj mamy do czynienia z karykaturą. Tusk chce karykatury - dodał.

Mateusz Morawiecki: Tusk przykleja sobie nasze ordery

Morawicki ocenił, że obecny rząd chwali się realizacją projektów rządu PiS, przywłaszczając je jako swoje.

ZOBACZ: Donald Tusk ogłosił kontynuację budowy CPK. Tak zareagowała sieć



- On (Donald Tusk-red.) mówi o poszerzeniu autostrady od Łodzi do Warszawy - trzeci, pas, który pamiętam, jak zatwierdzałem razem z panem ministrem Adamczykiem - jako o swoim projekcie - mówił były premier i dodał, że to jego rząd zagwarantował na to środki finansowe.



- Tymczasem wychodzi Tusk po ponad pół roku i przykleja sobie nasze ordery, bo nie był w stanie niczego swojego wymyślić - dodał.