- Lotnisko Okręcie zostanie pilnie zmodernizowane - zapowiedział premier Donald Tusk w trakcie konferencji prasowej dotyczącej zmian w projekcie Centralnego Portu Komunikacyjnego. Zdaniem szefa rządu stołeczne lotnisko musi być dostosowane do najnowocześniejszych technologii m.in. wykorzystywania dronów do transportu cywilnego.

W oświadczeniu wygłoszonym przez szefa rządu, jednym z ważnych punktów, była kwestia przyszłego działania Lotniska im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Według premiera Tuska, w związku z budową lotniska w Baranowie, sposób działania stołecznego portu lotniczego będzie musiał ulec zmianie.

- Przy założeniu, że w Baranowie będziemy obsługiwać 34 miliony pasażerów rocznie, funkcja lotniska warszawskiego na pewno ulegnie zmianie. W naszym planie, to jest bardzo ambitny zamiar, ale realistyczny, jest zapewnienie Okęciu funkcję komunikacji przyszłości - przekonywał.

- Będzie nowoczesnym lotniskiem, które będzie działało na zasadach, które w tej chwili powstają. Transport lotniczy, ten cywilno-osobowy, czeka prawdziwa rewolucja. Są już pierwsze miejsca, gdzie bezzałogowce obsługują różne trasy. Nie ulega wątpliwości, że w perspektywie kilku lat ta rewolucja się dokona. Lotnisko na Okęciu jest wymarzonym miejscem do tego, żeby pełnić rolę centrum najnowocześniejszej komunikacji lotniczej XXI wieku - dodał.

Jednocześnie lider Koalicji Obywatelskiej podkreślił, że pierwsze plany modernizacyjne opracowywane będą już w najbliższych miesiącach.

- Lotnisko Okęcie zostanie pilnie zmodernizowane. Kilka lat temu przerwano prace modernizacyjne, musimy teraz jak najszybciej wrócić do modernizacji i usprawnienia lotniska na Okęciu. To samo dotyczy także Modlina i jego modernizacji - stwierdził premier.

Projekt CPK. Jaka przyszłość Lotniska Chopina?

Kwestia przyszłości Lotniska Chopina uszczegółowiona została przez ministra funduszy i polityki regionalnej Macieja Laska. Jedną z kluczowych kwestii jest całkowite przeniesienie ruchu komercyjnego do Baranowa, co ma nastąpić w 2032 roku.

- Mniej więcej tyle czasu trwa uzyskanie niezbędnych testów, pozwoleń, certyfikatów. Jest to realny termin. Jest to termin, w którym oddana zostanie część kolejowa, czyli kolej z Warszawy do Łodzi (...) To jest też termin, w którym zakończona będzie modernizacja autostrady A2 tak, żeby można było bezproblemowo do nowego lotniska dojechać - stwierdził.

Pełnomocnik rządu ds. CPK odniósł się także do kwestii sfinansowania charakteru stołecznego lotniska. Jak przyznał, rząd został do tego zmuszony do tej inwestycji, ponieważ wcześniejsze władze znacząco opóźniły modernizację obiektu.

- Przy tych założeniach, które są na stole w 2032, a może 2031 ta inwestycja zostanie zamortyzowana (...) Z szacunków, które mi przekazano wynika, że gdybyśmy zaniechali inwestycji w Lotnisko Chopina, stracilibyśmy na Mazowszu, do 2032 roku, 42 miliony pasażerów. To jest miara zaniedbań naszych poprzedników. Gdyby oni to zrobili w 2019, a projekt i koncepcja były gotowe, to nie mielibyśmy dzisiaj tego problemu - podkreślił.

