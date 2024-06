Czołowe zderzenie ciężarówek. Nie żyje kierowca

Doszło do czołowego zderzenia dwóch ciężarówek. Jedna z nich to cysterna, która przewoziła metan. W wyniku kolizji zaczął wyciekać gaz. Na miejscu pracuje m.in. 12 zastępów straży pożarnej. Jeden z kierowców zginął na miejscu, drugi został przewieziony do szpitala. Policja apeluje do kierowców, aby omijali okolicę ze względu na wielogodzinne utrudnienia.