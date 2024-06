Wjechał z impetem w motocyklistę. Chwilę później opublikował nagranie

Policja odniosła się do niepokojących nagrań, które obiegły sieć po niedzielnym wypadku w Słupsku. W wyniku zdarzenia, motocyklista z ciężkimi obrażeniami trafił do szpitala. Na jednym z filmików, które pojawiły się w sieci widać krzyczącego mężczyznę przed rozbitym autem. Jak potwierdza policja, mężczyzna to sprawca wypadku. Służby twierdzą, że w swojej "przemowie" posługiwał się mową nienawiści.