Dwie siostry z Genui odkryły setki banknotów w domu swojego zmarłego dziadka. Szczęście i euforia nie trwały jednak długo, bowiem okazało się, że kobiety nie mogą wykorzystać pieniędzy. Odnaleziony majątek to ok. 158 mln lirów włoskich, dawnej waluty, która obowiązywała przed wprowadzeniem euro. Jednak teraz wymiana tych pieniędzy na aktualną walutę jest niemożliwa, bo minęło zbyt wiele lat.

Historia dwóch sióstr z Genui może być ważną przestrogą dla innych. Po wielu latach kobiety zdecydowały się sprzedać dom nieżyjącego od ponad 20 lat dziadka, w którym się wychowały.

Podczas porządkowania rzeczy i przeglądania przedmiotów, które wywoływały wspomnienia jedna z kobiet odkryła nietypowe znalezisko.

Siostry odnalazły 158 mln lirów

W rozmowie z agencją Adnkronos jedna z kobiet wspomniała, że siostra miała dziwną minę i powiedziała, że "tu jest trochę makaronu". - Powiedziałam jej, że na pewno jest przeterminowany i żeby go wyrzuciła, a ona zaczęła krzyczeć, żebym natychmiast do niej podeszła, bo nie rozumiem - opowiadała.

Okazało się, że w jednej z paczek była ukryta ogromna liczba pieniędzy. Siostry odkryły 1524 banknoty, które łącznie stanowiły sumę 158 milionów starych lirów. Pieniądze były podzielone na 1436 banknotów po 100 tysięcy lirów i 88 banknotów po 50 tysięcy lirów. W rozmowie z agencją wspomniały, że w tamtej chwili śmiały się, skakały i płakały z radości.

- Zwróciłyśmy się do banku centralnego Banca d'Italia, by dokonać wymiany pieniędzy, ale odpowiedziano nam, że minęło już więcej niż 10 lat od wprowadzenia euro do obiegu, dlatego wymiana nie jest już możliwa - wyjaśniły siostry.

Aktualnie odnaleziony majątek stanowiłby równowartość ok. 81 tys. euro.

Odnalazły majątek, ale nie mogą z niego skorzystać

Kobiety poprosiły o pomoc stowarzyszenie zajmujące się ochroną posiadaczy oszczędności. Dowiedziały się tam, że najpierw ostatnim terminem wymiany banknotów w lirach był 28 lutego 2012 roku. Potem w 2016 roku ponownie to umożliwiono zgodnie z zaleceniem włoskiego Ministerstwa Finansów, a wymianę dawnych banknotów prowadzono do końca maja 2021 roku. Wykonano 263 takie operacje na kwotę 2,6 mln euro.

Zdaniem urzędników nic nie można już w tej sprawie zrobić, jednak prawnicy sióstr są innego zdania. Według prawa termin dziesięciu lat od wprowadzenia euro rozpoczyna się od chwili, gdy podmiot może dochodzić swojego prawa. Z uwagi na fakt, że pieniądze zostały odkryte dopiero teraz w teorii powinny zostać wymienione.

Siostry chcą napisać do prezydenta Włoch Sergio Mattarelli i prezesa banku centralnego Fabio Panetty w nadziei na ich interwencję.- Wielu dziadków i rodziców oszczędzało pieniądze przez całe życie, a w ten sposób ich wysiłki idą na marne - podkreśliły znalazczynie skarbu.