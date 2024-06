Wrócili do domu z rosyjskiej niewoli. Zełenski przekazał dobre wieści

Kijów i Moskwa poinformowały o kolejnej wymianie jeńców między stronami. "Dziś kolejnych 90 naszych ludzi wróciło do domu z rosyjskiej niewoli" - napisał prezydent Wołodymyr Zełenski. W wymianie pomogły Zjednoczone Emiraty Arabskie.

We wtorek Wołodymyr Zełenski w mediach społecznościowych przekazał, że do Ukrainy wróciło 90 więzionych przez Moskwę żołnierzy. Do wpisu dołączył ich zdjęcia oraz nagrania.

Wołodymyr Zełenski: Dom oznacza Ukrainę

"Dom to nie tylko słowo. Dom oznacza Ukrainę. Dziś kolejnych 90 naszych ludzi wróciło do domu z rosyjskiej niewoli" - napisał prezydent. Jak dodał, chodzi o żołnierzy z Gwardii Narodowej, Marynarki Wojennej, Wojsk Obrony Terytorialnej i Straży Granicznej.

ZOBACZ: Ukraina zaskoczona operacją Rosjan. Analitycy alarmują

"Ci, którzy bronili Mariupola. Ci, którzy bronili elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Ci, którzy byli na kierunkach Chersoń, Donieck, Charków, Zaporoże i Ługańsk" - przekazał Wołodymyr Zełenski.

Prezydent podkreślił, że ukraińskie władze pamiętają o wszystkich jeńcach i kontynuują wysiłki, by pozostali żołnierze mogli wrócić do domu. Szczególne podziękowania Wołodymyr Zełenski skierował do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, które pomogły w wymianie jeńców.

Rosyjskie MON: Do kraju wróciło 90 żołnierzy

Informację o wymianie jeńców przekazało również rosyjskie Ministerstwo Obrony. Resort przekazał, że do kraju wróciło 90 jeńców.

"W wyniku negocjacji z terenów znajdujących się pod kontrolą Kijowa zawrócono 90 rosyjskich jeńców wojennych, którym groziła śmierć w niewoli" - czytamy w komunikacie rosyjskiego MON.

ZOBACZ: Krzysztof Gawkowski ostrzegł przed cyberatakami. "Rosja przestała się kryć"

Poinformowano również, że uwolnieni Rosjanie zostali przewiezieni samolotem do Moskwy, gdzie przejdą badania lekarskie.

Strona rosyjska również podziękowała Zjednoczonym Emiratom Arabskim.

Ostatnia wymiana miała miejsce 31 maja, kiedy każda ze stron przekazała po 75 jeńców wojennych. Wówczas pośrednikiem były również Zjednoczone Emiraty Arabskie.