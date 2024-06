Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski w rozmowie z Polsat News skomentował ostatnie informacje na temat grup hakerskich utworzonych przez GRU, czyli Główny Zarząd Wywiadowczy Rosji.

Do działań destabilizacyjnych w Polsce oddelegowano dwie grupy, które polskie służby już wykryły i dokładnie prześledziły.

Rosja organizuje grupy atakujące Polskę

- Polskie służby wykryły, namierzyły i izolują to, co GRU próbuje w Polsce zrobić. Zostały zwerbowane osoby, którą z jednej strony mają siać dezinformację, a z drugiej strony atakować infrastrukturę krytyczną. Są to naczynia połączone, które będą powodowały w Polsce panikę - powiedział wicepremier w Polsat News.

Gawkowski zapewnił także, że służby w Polsce są przygotowane na ataki i prężnie działają w obliczu kolejnych zagrożeń. Minister nie zdradził szczegółów dotyczących samych grup powołanych przez GRU.



- Nie mogę dużo mówić. Nasze służby zachowały się bardzo profesjonalnie. Informacja, która do nas spłynęła spowodowała, że wiemy jakie aspekty infrastruktury były na celowniku (...). Mamy też określony modus operandi dlatego wiemy, jak będzie wyglądało dalej to postępowanie - dodał minister cyfryzacji.

Polska prawdopodobnie nie jest jedynym celem ataków. Ministerstwo cyfryzacji podzieliło się swoimi ustaleniami z sojusznikami z NATO i Unii Europejskiej.

- Pierwszy raz trzeba to powiedzieć. Rosja przestała się kryć, że to oni. Że to rosyjskie służby specjalne i to wojskowe, które są najbardziej niebezpieczne - powiedział.

Wcześniej gościem w Polsat News był wiceminister cyfryzacji Paweł Olszewski. Powiedział, że cały czas zwiększa się liczba ataków, które są wymierzone w różne sektory. Obecnie można mówić już o tysiącach takich działań.

Cyberataki Rosji i Białorusi na Polskę

- Tych ataków jest bardzo dużo. Nie kilkanaście, ale możemy liczyć w tysiącach. Ta liczba się zwiększa z miesiąca na miesiąc. W różne miejsca są kierowane w te ataki - w infrastrukturę krytyczną, na telewizję, na prywatne firmy, na instytucje finansowe - powiedział Paweł Olszewski.

Wiceminister cyfryzacji dodał, że te ataki mają na celu wywołanie paniki i destabilizację społeczeństwa.

- Destabilizację, polaryzację, wzbudzanie niepokojów społecznych, ale również kradzież informacji, działalność wywiadowcze, działalność przestępcza celem wyłudzenia pieniędzy - dodał.