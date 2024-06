Jak czytamy w komunikacie Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze, nakazy wydano ze względu na domniemane przestępstwa popełnione od 10 października 2022 roku do 9 marca 2023 roku.

Nakazy aresztowania dla Szojgu i Gierasimowa

W tym okresie Siergiej Szojgu był ministrem obrony narodowej Federacji Rosyjskiej. Walerij Gierasimow sprawował urząd szefa sztabu generalnego armii oraz pierwszego wiceszefa MON.

"Izba Przygotowawcza II uznała, że ​​istnieją uzasadnione podstawy, aby sądzić, że obaj podejrzani ponoszą odpowiedzialność za ataki rakietowe przeprowadzone przez rosyjskie siły zbrojne na ukraińską infrastrukturę elektroenergetyczną od co najmniej 10 października 2022 r. do co najmniej 9 marca 2023 r." - czytamy w komunikacie MTK.

ZOBACZ: Podstęp i siła. Tak Rosjanie angażują cudzoziemców w wojnę

Jak przekazuje dalej MTK istnieją uzasadnione podstawy, aby sądzić, że ataki te były wymierzone bezpośrednio w ludność cywilną. Podkreślono, że nawet ostrzał obiektów, które kwalifikowały się jako wojskowe, powodował straty dla cywilów były niewspółmiernie wielkie w stosunku do korzyści militarnych dla Rosji.

"Izba zawsze będzie brać pod uwagę wpływ wspomnianych działań na bezpieczeństwo ludności cywilnej, w tym najbardziej bezbronnych, takich jak osoby starsze, kobiety i dzieci" - czytamy.

Nakaz aresztowania dla Władimira Putina

W marcu 2023 roku Międzynarodowy Trybunał Karny wydał nakaz aresztowania Władimira Putina. Sędziowie uznali, że istnieją podstawy by sądzić, że prezydent Rosji jest odpowiedzialny za zbrodnie wojenne polegające na deportacji dzieci z okupowanej części Ukrainy.

ZOBACZ: Władimir Putin ostrzega Koreę Południową. "Byłyby to bardzo duży błąd"

"Istnieją uzasadnione podstawy, by sądzić, że Władimir Putin ponosi indywidualną odpowiedzialność karną za wyżej wymienione przestępstwa, popełnione bezpośrednio, wspólnie z innymi osobami i/lub za pośrednictwem innych osób" - pisał wówczas Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze.



Razem z Putinem nakazem aresztowania objęto także rosyjską komisarz do spraw dzieci Marię Lwową-Biełową.

polsatnews.pl