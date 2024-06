W internecie oferowane są sfałszowane wersje preparatu wykorzystywanego w leczeniu cukrzycy i otyłości - informuje Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Mogą być one szkodliwe dla zdrowia. Oryginalny lek wydawany jest na receptę, jednak ze względu na swoją popularność często jest podrabiany.

Chodzi o leki zawierające semaglutyd. Preparat jest stosowany w leczeniu cukrzycy typu 2, ale okazał się skuteczny również w odchudzaniu. Jego nazwa handlowa to Ozempic.

WHO wydała alert. Chodzi o fałszywe leki na cukrzycę i odchudzanie

Oryginalny lek wydawany jest wyłącznie na receptę. Ze względu na popularność coraz częściej dochodzi jednak do przypadków jego podrabiania. Według WHO podróbki Ozempicu wykryto już w krajach europejskich, takich jak Wielka Brytania i Irlandia Północna, a także w USA i Brazylii.

- WHO informuje pracowników służby zdrowia, organy regulacyjne i pacjentów, by byli świadomi istnienia sfałszowanych partii leku - podkreśliła dr Yukiko Nakatani, zastępca dyrektora generalnego WHO.

Światowa Organizacja Zdrowia zaleca, by zrezygnować ze stosowania podejrzanych leków oraz unikać zakupu preparatów z nieznanych lub niezweryfikowanych źródeł, np. w internecie.

WHO podkreśla, że sfałszowane produkty mogą mieć szkodliwy wpływ na zdrowie. Takie preparaty mogą albo nie zawierać wystarczającej ilości substancji czynnej, albo posiadać w składzie np. insulinę.

Semaglutyd jest przepisywany osobom chorym na cukrzycę typu 2 w celu obniżenia poziomu cukru we krwi. Substancja zmniejsza również ryzyko zdarzeń sercowo-naczyniowych. Większość produktów zawierających semaglutyd należy wstrzykiwać, ale są one również dostępne w postaci tabletek.

Wykazano, że leki zawierające semaglutyd hamują apetyt, a także obniżają poziom cukru we krwi, dlatego w niektórych krajach są coraz częściej przepisywane w celu zmniejszenia masy ciała.

Preparaty oparte o semaglutyd nie wchodzą w skład zalecanego przez WHO zakresu leków wykorzystywanych do leczenia cukrzycy ze względu na swój wysoki koszt.