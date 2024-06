"Ogromny zaszczyt". Andrzej Duda zwrócił się do Xi Jinpinga

- Wierzę, że nasze działania w ramach sprawiania prezydencji w UE będą mogły przyczynić się do budowania naszych wzajemnych relacji. Mam nadzieję, że pan prezydent przyjmie nasze zaproszenie do Polski - powiedział Andrzej Duda w trakcie spotkania z Xi Jinpingiem. - Cieszę się ogromnie, to dla mnie ogromny zaszczyt, że pan przewodniczący ChRL nazywa mnie przyjacielem - dodał Andrzej Duda.

Prezydent Andrzej Duda przebywa z wizytą w Chinach. Po południu czasu miejscowego (około 10:30 czasu polskiego) w Wielkim Pałacu Ludowym w Pekinie rozpoczęło rozpoczęło się spotkanie prezydenta RP z przewodniczącym Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpingiem.

Przed Pałacem odbyła się ceremonia oficjalnego powitania, a około 11:00 czasu polskiego rozpoczęły się dwustronne rozmowy delegacji.

ZOBACZ: Andrzej Duda przyleciał do Chin. Uroczyste powitanie na lotnisku

Chiny. Andrzej Duda z wizytą w Pekinie

Prezydent podkreślił, że jego obecność w Pekinie jest bardzo ważna i symboliczna. - W sierpniu przyszłego roku zakończę misję jako prezydent RP w głębokim poczuciu tego, że ta wizyta przyczynia się do dalszego budowania relacji pomiędzy Polską a Chinami. Mam nadzieję, że te relacje będą budowane także i w przyszłości - powiedział Andrzej Duda.

- To ważne, że współpracujemy ze sobą na wielu forach - dodał.

- To są dobre relacje dyplomatyczne, to są dobre relacje polityczne, to są dobre relacje międzyludzkie oparte na wzajemnym szacunku. One zawsze takie były, są i mam nadzieję, że takie zawsze będą w przyszłości - dodał.

ZOBACZ: Szczyt pokojowy w Szwajcarii. Andrzej Duda: Rosja nie działa sama

- Cieszę się ogromnie, że także i dzięki temu - co jest dla mnie ogromnym zaszczytem - że pan prezydent nazywa mnie przyjacielem, mogę się przyczyniać do budowania tych relacji razem z panem prezydentem - zaznaczył Duda, zwracając się do Xi Jinpinga.

Andrzej Duda wyraził nadzieję, że wzajemne relacje będą budowały się także i w przyszłości. - Panie Prezydencie, mam nadzieję, że one będą zawsze oparte na wspólnych ideałach, bo one są oparte na wspólnocie ideałów, a także dobrze pojętych interesów od 75 lat – zaznaczył, zwracając się do Xi Jinpinga

W dalszej części prezydent wyraził nadzieje, że "nasze działania w ramach sprawowania prezydencji w UE (od stycznia 2025 r. - red.) będą mogły przyczynić się do budowania naszych wzajemnych relacji. Mam nadzieję, że pan prezydent przyjmie nasze zaproszenie do Polski - zadeklarował prezydent.

Prezydentowi podczas wizyty towarzyszą szefowa KPRP Małgorzata Paprocka, szef BPM Mieszko Pawlak oraz doradcy: Rafał Kos i Wojciech Gerwel.

Wideo: Andrzej Duda z wizytą w Chinach

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Relacje Polski z Chinami

Andrzej Duda przybywa do Pekinu wkrótce po wizycie tam kanclerza Niemiec Olafa Scholza. Pozycjonuje w ten sposób Polskę jako jednego z ważniejszych partnerów gospodarczych regionu.

Przylot polskiego prezydenta przypada w momencie, gdy Unia Europejska pracuje nad nałożeniem ceł na chińskie produkty. Dlatego relacje polsko-chińskie, chociaż dobre, są wystawiane w ostatnim czasie na poważną próbę.

ZOBACZ: Chiny chcą rozmawiać o pokoju w Ukrainie. "Warunki nie zostały spełnione"

W 2016 roku Polska i Chiny ustanowiły partnerstwo strategiczne. Polska jest największym partnerem gospodarczym Chin w Europie Środkowo-Wschodniej.

Chiński Global Times przypomina, że w sytuacji, gdy Pekin i Bruksela są uwikłane w skomplikowane relacje, a UE grozi potencjalną wojną handlową z Chinami, Polska może odegrać pozytywną rolę w negocjacjach dwustronnych stosunków między Chinami a Wspólnotą.

WIDEO: Radosław Fogiel o Sikorskim i podziałach PiS w Małopolsce Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

mak/anw / Polsatnews.pl