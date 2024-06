Według synoptyków to już koniec. W niedzielę po raz pierwszy od wielu dni Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej nie wydał ostrzeżeń przed gwałtownymi nawałnicami. Jednak te, które przetoczyły się przez Polskę w nocy z soboty na niedzielę, zebrały swoje żniwo. Trwają interwencje strażaków.

- To były bardzo niebezpieczne zjawiska, co przełożyło się na liczne interwencje PSP i OSP. Ponad 2000 zgłoszeń, blisko 2200 - przekazał na antenie Polsat News rzecznik prasowy Komendanta Głównego PSP st. bryg. mgr inż. Karol Kierzkowski.

Jak dodał Kierzkowski, interwencje przeprowadzono głównie w trzech regionach: województwie śląskim (ponad 500 zdarzeń), podkarpackim (400) i lubelskim (blisko 300). Odnotowano także dużą liczbę uszkodzeń budynków mieszkalnych i gospodarczych.

- W sumie odnotowaliśmy ponad 120 tego typu zdarzeń. Jeszcze otrzymujemy kolejne zgłoszenia. Przyczyną uszkodzeń budynków był silny wiatr i gradobicie - poinformował Kierzkowski. Dodał, że najwięcej z nich miało miejsce na terenie województwa lubelskiego - ponad 41 zgłoszeń. Na Podkarpaciu strażacy przeprowadzili 30 związanych z uszkodzeniami budynków interwencji, a na Śląsku było ich 33.

Podtopienia ulic, przewrócone drzewa. Trwają interwencje

Kierzkowski przekazał również informacje na temat rodzajów interwencji prowadzonych przez strażaków. Jak wskazał, zajmowali się oni przede wszystkim wypompowywaniem wody z ulic i budynków oraz usuwaniem przewróconych drzew. Silny wiatr doprowadził również do wypadków.

- Mamy informacje o co najmniej o dwóch osobach rannych. To było na jeziorze solińskim w województwie podkarpackim. Wiatr przewrócił łodzie. Interweniowało WOPR. Wiemy, że jedna osoba odniosła obrażenia i została przetransportowana do szpitala - poinformował rzecznik. Dodał, że do podobnej sytuacji doszło w województwie zamojskim. Obok kajakarzy spadło drzewo, a jedna osoba odniosła obrażenia.

WIDEO: Trwają interwencje strażaków w całym kraju

- To pokazuje siłę natury. Na szczęście teraz będzie spokojniej, ale na pewno w związku z napływem ciepłych fal powietrza sytuacje takie będą dziać się jeszcze w czerwcu, lipcu i najpewniej sierpniu - powiedział rzecznik.

- W niektórych regionach wciąż trwają interwencje, ale główne szlaki komunikacyjne są udrożnione. Sytuacja będzie się stabilizowała i trzeba będzie usunąć zniszczenia, ale to już zadanie na dzisiaj. Warunki się poprawiły, więc to dogodny czas, by usunąć wszystkie skutki silnego wiatru i silnego deszczu - dodał.