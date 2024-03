Niezależny portal Biełsat, powołujący się na rosyjski projekt medialny VCzK-OGPU, poinformował o kolejnej poważnej awarii rządowego, rosyjskiego samolotu. Do zdarzenia miało dojść 6 marca. Jeden z samolotów Specjalnego Oddziału Lotniczego "Rosja" miał mieć problem z poprawnym wylądowaniem na lotnisku we Wnukowie. Podczas tego manewru pękły mu klocki hamulcowe, co prawie doprowadziło do stoczenia się samolotu z pasa startowego.



Według przekazu wówczas na pokładzie mieli się znajdować pracownicy Federalnej Służby Bezpieczeństwa wracający z podróży służbowej.

Wcześniej inny rządowy samolot miał mieć problem z poprawnym działaniem mechaniki skrzydeł. Gdy wykryto usterkę, na pokładzie znajdowali się osoby towarzyszące Władimirowi Putinowi do Krasnodaru.



Podobne awarie miały zadziać się kilkukrotnie w przeciągu ostatniego miesiąca.

Rosyjskie samoloty z coraz większym problemem. Odczuły zachodnie sankcje

Jednakże problem trwa dużo dłużej. W sierpniu ubiegłego roku awaryjnie lądował rządowy Tu-214. Oficjalnie władze podały, że do silnika machiny wleciał ptak, jednak w rzeczywistości samolotowi zepsuło się podwozie.

Problemy z rządowymi maszynami przybrały na sile po inwazji Rosji na Ukrainę. Wówczas państwa Zachodu wprowadził sankcje m.in. na dostawy autoryzowanych części zamiennych do samolotów.



Problemy zaczęły się także wśród przewoźników cywilnych. The Moscow Times podał, że tylko w styczniu obecnego roku, samoloty rosyjskich linii lotniczych miały problemy z silnikiem około 20 razy. Z kolei w całym 2022 roku w Federacji Rosyjskiej doszło do 60 przypadków awarii samolotów, a w 2023 do ponad 180.