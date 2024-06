Andrzej Duda w niedzielę wręczył odznaczenia osobom zasłużonym dla współpracy polsko-chińskiej - informuje Kancelaria Prezydenta.

Wyróżnieni zostali między innymi pisarka Jing Du, która zajmuje się polską kulturą, Zhenhui Zhang, jeden z pionierów chińskiej polonistyki i tłumacz polskich utworów oraz Gang Zhao, prorektor Pekińskiego Uniwersytetu Języków Obcych.

- Jest dla mnie bardzo istotne, żeby móc podkreślić wagę budowania polsko–chińskich relacji. Dziękuję za to z całego serca wszystkim odznaczonym - podkreślał Andrzej Duda.

Andrzej Duda o przyjaznych relacjach z Xi Jinpingiem

Podczas swojego wystąpienia prezydenta wspominał wizytę w Chinach w 2015 roku. Podkreślił, że to była jedna z jego pierwszych delegacji zagranicznych nie przez przypadek.

- Wtedy właśnie podpisaliśmy porozumienie o przystąpieniu Polski do koncepcji Pasa i Szlaku. A ja nawiązałem, śmiało mogę powiedzieć, przyjazne relacje z przewodniczącym Xi Jinpingiem - mówił Duda.

- To nasze spotkanie zaowocowało rok później oficjalną wizytą w Polsce przewodniczącego Chin - zaznaczył. - Cieszę się, że przez te wszystkie lata spokojnie i konsekwentnie budujemy polsko–chińskie relacje - stwierdził Duda.

Polska i Chiny. Problem handlu i gospodarczej konkurencji UE

Mimo regularnych kontaktów z władzami Chin, wymiana handlowa z Pekinem pozostaje wyzwaniem dla Polski. Jak wynika z danych GUS za 2023 rok, odnotowaliśmy ujemny bilans wymiany handlowej na poziomie blisko 47,9 mld dolarów.

Chiny eksportują coraz więcej produktów nie tylko do Polski, ale też do innych państw Unii Europejskiej, również z branż o rosnącym znaczeniu. Szczególne znaczenie zyskuje import elementów nowych technologii jak samochody elektryczne, panele fotowoltaiczne i baterie litowo-jonowe.

Według Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Pojazdów, w pierwszych trzech kwartałach 2023 roku samochody elektryczne z Chin stanowiły 17,2 proc. ogółu importu. Oznacza to, że niemal co piąty samochód elektryczny sprowadzony do Unii, był ściągnięty z Chin.

W czerwcu 2024 roku Komisja Europejska zdecydowała się podnieść cła na pojazdy elektryczne z Chin, co z pewnością nie ułatwi unijno-chińskich relacji.

Kolejnym problemem w relacjach UE-Chiny pozostaje polityka zagraniczna wobec Rosji i stosunek do wojny w Ukrainie. Pekin konsekwentnie nie decyduje się na potępienie działań Moskwy. Podczas ostatniej wizyty w Chinach wicekanclerz Niemiec Robert Habeck przestrzegał Chińczyków przed współpracą z Rosją.