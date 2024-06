Charles Oppenheimer, wnuk fizyka Roberta Oppenheimera, nazywanego często "ojcem bomby atomowej" i będącego architektem amerykańskiej broni nuklearnej, która wykorzystana została do ataku na Hiroszimę i Nagasaki, jest w trakcie oficjalnej podróży po Japonii.

W sobotę 49-latek odwiedził Hiroszimę, gdzie spotkał się z hibakusha - osobami ocalałymi z tragedii, jaka dotknęła miasto w 1945 r. i zwiedził Park Pamięci Pokoju, miejsce epicentrum wybuchu. W rozmowie z mediami Oppenheimer zdradził, że podczas wizyty w Japonii w 1960 r. jego dziadek chciał odwiedzić miasto, jednak za radą japońskich gospodarzy, nigdy nie przybył do Hiroszimy ani Nagasaki.

- Wiem, że chciał to zrobić, ale nie mógł - powiedział wnuk fizyka.

Wnuk Oppenheimera przestrzega przed "zagrożeniem większym niż kiedykolwiek"

Podczas swojej wizyty w Japonii, Charles Oppenheimer wziął udział w konferencji prasowej zorganizowanej w Japan National Press Club w Tokio. W swojej przemowie podkreślił, jak ważne jest nawiązanie dialogu pomiędzy państwami dysponującymi bronią nuklearną.

Wnuk Roberta Oppenheimera ostrzegł, że obecna napięta sytuacja geopolityczna niesie za sobą widmo tragedii. W jego przekonaniu, świat "wkracza w nową fazę zagrożenia większego niż kiedykolwiek wcześniej".

49-latek wezwał do dialogu przywódców Stanów Zjednoczonych, Chin i Rosji i zaapelował do Japonii o włączenie się we współpracę, która doprowadziłaby do rozpoczęcia negocjacji i rozmów na rzecz pokoju.

Potomek "ojca bomby atomowej": Energia jądrowa do tworzenia, nie niszczenia

Charles Oppenheimer, który nigdy nie miał okazji poznać swojego dziadka, podczas przemowy w Tokio zachęcał do wykorzystania dziedzictwa swojego przodka w celach pokojowych. Jak zaznaczył, energia jądrowa może posłużyć do zatrzymania zgubnych efektów zmian klimatycznych.

- Możemy wykorzystać tę samą naukę i technologię, aby ocalić świat, zamiast go niszczyć - przekonywał.

Źródło: Agencja Kyodo