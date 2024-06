W Łebieniu (woj. pomorskie) w szkole podstawowej doszło do niebezpiecznego zdarzenia - na lekcji zapalił się telefon jednej z uczennic. Jak przekazała straż w rozmowie z polsatnews.pl, mogło dojść do zwarcia baterii. - Sprzęt nie był podłączony do prądu - powiedział st. kpt. Marcin Elwart.