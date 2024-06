Polska ma się czym szczycić. Michelin sypnął gwiazdkami

Michelin przedstawił w czwartek swój przewodnik po Polsce 2024. Jak podano w publikacji, w sumie Przewodnik Michelin Polska wyróżnił 77 restauracje na terenie kraju, w tym trzy nowo nagrodzone jedną gwiazdką Michelin.



"Jestem podekscytowany, że rok 2024 przyniósł tak wiele wspaniałych wiadomości dla naszej selekcji w Polsce. Tegoroczny Przewodnik znacznie się rozwinął, co odzwierciedla szybko rozwijającą się polską scenę gastronomiczną i ogromny talent krajowych szefów kuchni" - przekazał Gwendal Poullennec, dyrektor międzynarodowy przewodników MICHELIN.

Przyznano gwiazdki Michelin. Trzy polskie restauracje wyróżnione

Do tej pory gwiazdkami Michelein zostały wyróżnione trzy restauracje – Bottiglieria 1881 w Krakowie, Nuta w Warszawie i Muga w Poznaniu. Do tych prestiżowych restauracji dołączyła teraz restauracja Arco by Paco Pérez, która stała się pierwszym miejscem z gwiazdką Michelin w Gdańsku.

ZOBACZ: Hiszpania. "Kradzież stulecia" rzadkich win o wartości ponad 1 mln euro



Kuchnia prowadzona jest przez szefa kuchni Antonio Arcieriego. Na miejscu klient może liczyć na hiszpańskie smaki i piękny widok na panoramę Gdańska. "Drodzy Goście, jesteśmy niezwykle wzruszeni, mogąc ogłosić, iż restauracja ARCO by Paco Pérez właśnie została uhonorowana prestiżową gwiazdką Przewodnika Michelin. Choć na 33. piętrze zawsze towarzyszą nam niesamowite emocje, dziś są one naprawdę szczególne" - napisała restauracja w mediach społecznościowych.



Nie była jednak jedyną restauracją, która w tym roku otrzymała to prestiżowe wyróżnienie.

Kolejne restauracje z prestiżowym wyróżnień

Kolejna restauracja została wyłoniona wśród warszawskich lokali. Rozbrat 20 jest prowadzona przez szefa kuchni Bartosza Szymczaka. "Jest to restauracja, która wywarła ogromne wrażenie na inspektorach Michelin swoim rozwojem i dojrzewaniem na przestrzeni ostatnich kilku lat. Każde połączenie smaków jest pięknie wyważone, a najwyższej jakości składniki stanowią podstawę naprawdę pysznych dań" - wyjaśnili wydawcy przewodnika.



Ostatnią nagrodzoną restauracją został Giewont, położony we wsi Kościelisko - około 85 km na południe od Krakowa. O jakość tamtejszych dań dba szef kuchni Przemek Sieradzki, który znakomicie łączy polskie i francuskie produkty.

Zieloną gwiazdka Michelin dla restauracji w Gdańsku

Polska może się także poszczycić swoją pierwszą Zieloną Gwiazdką Michelin. Otrzymał ją gdański Eliksir. Taka gwiazdka przyznawana jest restauracjom, "które przodują w zakresie zrównoważonych praktyk. Ich wyjątkowe działania na rzecz ochrony środowiska są źródłem inspiracji zarówno dla zapalonych smakoszy, jak i całej społeczności restauracyjnej".

ZOBACZ: Trzecia polska restauracja z Gwiazdką Michelin



"Kluczowym elementem jest filozofia małej ilości odpadów, która obejmuje odzyskiwanie oleju spożywczego do wykorzystania jako paliwo oraz oszczędzanie skórek cytrusowych do wykorzystania w nalewkach i syropach. Lokalne produkty są również kluczem do etosu Eliksir, podobnie jak wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i zaangażowanie we współpracę z dostawcami, którzy podzielają zrównoważone podejście restauracji" - tak wyjaśniono decyzję o przyznaniu zielonej gwiazdki w przewodniku.



Na ten temat wypowiedział się sam dyrektor międzynarodowy przewodników Michelin. Stwierdził, że inspektorzy w całej Polsce byli pod wrażeniem "żywotności i pasji" panujących w lokalach w całym kraju. Dodał, że jest bardzo szczęśliwy, że w związku z tym doszło do nagrodzenia zieloną gwiazdką pierwszej polskiej restauracji. "To zwycięstwo nie tylko Polski, ale także bardziej zrównoważonej przyszłości naszej branży" - przekazał.