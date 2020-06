Trzecia polska restauracja z Gwiazdką Michelin

W piątek ogłoszono zestawienie restauracji wyróżnionych Gwiazdką Michelin. Wśród nich znalazła się krakowska Bottiglieria 1881. To trzeci polski lokal z tym prestiżowym symbolem.

W najnowszym Czerwonym Przewodniku Michelin "Main Cities of Europe 2020" znalazł się ranking najlepszych restauracji. Do grona lokali dołączyła krakowska Bottiglieria 1881.

To pierwsze takie odznaczenie wśród krakowskich restauracji. Do tej pory Gwiazdką Michelin uhonorowano również dwa warszawskie lokale - atelier Amaro oraz Senses Restaurant. Utrzymały one swoje dotychczasowe wyróżnienia.

Miłość do wina



"Bottiglieria 1881 nie powstałaby gdyby nie pasja do wina. Pomysł na otwarcie winiarni dojrzewał w głowie założyciela - Roberta Gumulińskiego - przez wiele lat. (...) Bottiglieria 1881 miała swoje otwarcie w 2013 roku. W naszej ofercie znajduje się kilkaset win o zróżnicowanym smaku i aromacie - od tych klasycznych i prostych, po bardziej wyrafinowane. Opiekę nad nimi sprawują profesjonalni sommelierzy. Wino przechowujemy w specjalnych warunkach - w stałej temperaturze i odpowiednim poziomie wilgotności" - czytamy na stronie restauracji.

Dania niczym dzieła sztuki



Dania przygotowywane są na oczach gości.



"Kuchnia Bottiglieria 1881 to feeria smaków, niebanalne połączenia oraz różnorodność struktur. Nasi kucharze dbają o aspekt wizualny dań, dzięki czemu prezentują się one jak dzieła sztuki" - dowiadujemy się.

Restauracja mieści się w kamienicy z końca XIX wieku. Z tamtych czasów zachował się jedynie kształt budynku. Nowa aranżacja jest wynikiem pracy i unikalnej wizji architektów oraz rzemieślników.

Gwiazdki Michelin

Gwiazdka Michelin to najbardziej prestiżowa nagroda przyznawana za walory smakowe. Można otrzymać od 1 do 3 gwiazdek. Pierwsza gwiazdka została przyznana restauracji w 1926 roku, a już cztery lata później wprowadzono system trzygwiazdkowy.

Pięć zasad mających znaczenie w trakcie oceny lokalu, to: anonimowość inspektorów, ich obiektywność, coroczne aktualizacje, staranna selekcja lokalu oraz stałość poziomu usług.

