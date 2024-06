- Naprawdę Chiny są w sercu papieża Franciszka i jego współpracowników - przekazał watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin. Jak dodał, jeśli ze strony Pekinu była "gotowość", Biskup Rzymu "nawet natychmiast by tam pojechał".

Podczas czwartkowej wizyty na Uniwersytecie Urbaniana W Rzymie watykański sekretarz stanu powiedział, że Franciszek ma "ogromne uznanie" dla Chin i "przy wielu okazjach wyraża je dla narodu chińskiego i państwa chińskiego".

Jak podkreślił, Franciszek chciałby udać się w podróż do tego kraju

Franciszek chce jechać do Chin. Jest jednak "ale"

- Papież jest oczywiście gotów jechać do Chin, wręcz tego pragnie. Nie wydaje mi się jednak, aby obecnie były warunki do tego, aby to jego marzenie mogło zostać spełnione - przyznał kardynał.

Duchowny stwierdził, że "kochamy i podziwiamy Chiny, ich naród, ich kulturę, ich tradycje, wysiłki, jakie obecnie podejmują". Jak podkreślił, "Chiny są w sercu papieża Franciszka i jego współpracowników".

Porozumienie Watykanu z Chinami. Chodzi o biskupów

Cytowany przez Vatican News kard. Parolin wspomniał też, że Stolica Apostolska od dłuższego czasu prowadzi dialog z Pekinem - Staramy się znaleźć najlepsze procedury także do realizacji podpisanego porozumienia - zaznaczył. Chodzi o kwestię nominacji biskupów.

Przypomnijmy: Watykan zamierza odnowić umowę z komunistycznymi Chinami o nominacji biskupów. Kardynał powiedział, że ma zostać przedłużona pod koniec tego roku.