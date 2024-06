Rozpoczęło się przesłuchanie byłej minister finansów Teresy Czerwińskiej przed sejmową komisją śledczą ds. Pegasusa. Magdalena Sroka z PSL - która jest przewodniczącą komisji - powiedziała, że to Czerwińska właśnie została proszona "o ekstraordynaryjny tryb zmian legislacyjnych, które miały doprowadzić do tego, że przekazanie 25 mln zł z Funduszu Sprawiedliwości do CBA będzie możliwe".

Posiedzenie komisji śledczej ds. Pegasusa rozpoczęło się o godzinie 14. Przed komisją pojawiła się była minister finansów Teresa Czerwińska.

Minister złożyła przed komisją przyrzecznie. Teresa Czerwińska nie skorzystała z możliwości wolnej wypowiedzi. Wobec tego przewodnicząca komisji Magdalena Sroka przeszła do etapu pytań do świadka.

- Wniosek wpłynął od dysponenta Funduszu, był on dobrze uzasadniany. Została wydana rekomendacja pozytywna - przekazała minister zapytana o zmiany, które umożliwiły przekazanie 25 mln zł z Funduszu Sprawiedliwości do CBA.

- Kontakt z Ministerstwem Sprawiedliwości dotyczył kosztów obsługi Funduszu - zaznaczyła Czerwińska. - Chodziło o informacje na ten temat, więc trudno powiedzieć, że decyzja była wydana w przyspieszonym trybie - dodała, wyjaśniając że Ministerstwo Finansów miało wątpliwości co do kosztów.

Głos zabrał wiceprzewodniczący komisji Marcin Bosacki.

- W ciągu 24 godzin od wejścia w życie rozporządzenia ws. finansowania Funduszu wpływa wniosek z CBA, aby dokonać zakupu najpotężniejszej w świecie broni cybernetycznej - zwanej Pegasusem. A po dwóch tygodniach jest zgoda. Jeśli to jest przypadkiem, to takim samym jakby we Wszechświecie była druga Ziemia. Ja w takie przypadki nie wierzę - powiedział.

- Kiedy mogło dojść do konsultacji tego wniosku skoro zmiana weszła w życie 17 września 2017 roku? - zapytał Bosacki.

- Tym wnioskiem zajmował się Departament Finansowania Strefy Budżetowej - odpowiedziała minister. - Moja rozmowa z wiceministrem Michałem Wosiem dotyczyła zmiany planu finansowania i obsługa Funduszu - dodała.

Tomasz Trela z Lewicy zapytał byłą minister finansów czy przekazane pieniądze zostały wydane zgodnie z przeznaczeniem.

Czerwińska przekazała, że nie ma podstaw, aby o tym orzec. - Jestem świadkiem i zeznaję o tym co wiem - dodała.

Teresa Czerwińska była ministrem finansów w rządzie PiS w latach 2018-2019.

Jak przekazano, przesłuchanie Teresy Czerwińskiej, byłej minister finansów, odbędzie się w celu złożenia zeznań w toczącym się postępowaniu zmierzającym do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus.

Przewodnicząca komisji Magdalena Sroka (PSL-TD) powiedziała wcześniej, że to właśnie Czerwińską proszono "o ekstraordynaryjny tryb zmian legislacyjnych, które miały doprowadzić do tego, że przekazanie 25 mln zł z Funduszu Sprawiedliwości do CBA będzie możliwe".

Dotychczas komisja przesłuchała m.in.: b. wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego, b. wiceszefa MS Michała Wosia, byłego dyrektora Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich w Ministerstwie Sprawiedliwości Mikołaja Pawlaka oraz innych pracowników resortu sprawiedliwości.