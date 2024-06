Mąż 39-latki Natalii przyznał się do zabójstwa - informuje prokuratura. - Adam R. miał ją udusić. Złożył bardzo obszerne wyjaśnienia - przekazał rzecznik prasowy prok. Łukasz Wawrzyniak. Dodał, że mężczyzna nie potrafi wyjaśnić, jak do tego doszło. Stwierdził, że coś w nim pękło.

Podczas konferencji prasowej rzecznik Prokuratury Okręgowej w Poznaniu przekazał, że w czwartek przeprowadzono sekcję zwłok 39-letniej kobiety, która wykazała, że została ona uduszona. Jak dodał, biegły we wstępnej opinii stwierdził, że zmarła śmiercią nagłą.

Poznań. Zabójstwo 39-letniej Natalii. Mąż usłyszał zarzuty

- Opinia biegłego, a także inne dowody, które zgromadziliśmy pozwoliły postawić mężowi kobiety zarzut zabójstwa z zamiarem bezpośrednim - mówił rzecznik. Przekazał także, że mężczyzna przyznaje się do zabójstwa.

- Złożył bardzo obszerne zeznania i w tej chwili prokurator będzie sporządzał wniosek do sądu o zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztu - powiadomił.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Poznaniu pytany o to, czy wiadomo, co kierowało mężem 39-latki stwierdził, iż mężczyzna "sam nie potrafi wyjaśnić dlaczego".

- Mężczyzna nie potrafi wyjaśnić, jak do tego doszło. Stwierdził, że coś w nim pękło. Użył takiego wyrażenia - zaznaczył prokurator.

I jak dodał mężczyzna bardzo szczegółowo opisał przebieg zdarzenia oraz sposób w jaki żona została uduszona, jak odbyło się transportowanie jej w miejsce, w którym odkryto jej ciało - przekazał prok. Łukasz Wawrzyniak.

Nie żyje 39-letnia Natalia. Policja zatrzymała jedną osobę

W środę przed południem poinformowano, że odnaleziono ciało poszukiwanej 39-latki z Gortatowa. "Policjanci zajmujący się poszukiwaniem zaginionej znaleźli ją. Kobieta nie żyje" - poinformował Interię mł. insp. Andrzej Borowiak z KWP w Poznaniu.

"Zwłoki kobiety policjanci odkryli w kompleksie leśnym na północno-wschodnich przedmieściach Poznania. W związku z tą sprawą, w uzgodnieniu z Prokuraturą Okręgową w Poznaniu policjanci zatrzymali męża zaginionej 39-latki. Będzie on pozostawał w dyspozycji prokuratorów współpracujących z naszymi policjantami" - dodał.

Poszukiwania kobiety trwały od soboty, to właśnie wtedy mąż 39-latki zgłosił jej zaginięcie. Służby przeszukały dom, w którym 39-latka zostawiła klucze i torebkę. Na miejscu był także zaparkowany jej samochód, jednak brakowało portfela oraz dokumentów. Zdaniem siostry oraz sąsiadów, kobieta nie mogła zniknąć sama. Najbliższe osoby nie wierzyły, że zostawiłaby swoje 10-letnie dziecko.

Przed zaginięciem kobieta chciała odejść od męża

Według medialnych doniesień kobieta chciała się rozwieść ze swoim mężem. "Gazeta Wyborcza" ustaliła, że 39-letnia Natalia złożyła pozew, a jej wybranek miał przyjąć tę wiadomość spokojnie.

39-latka spotykała się z innym mężczyzną. Widziała się z nim w dniu zaginięcia, ale policja dotarła do mężczyzny i wykluczyła jego powiązanie z zaginięciem kobiety.

Przed odnalezieniem ciała zaginionej do prokuratury wpłynął wniosek o wszczęcie śledztwa ws. nieumyślnego spowodowania śmierci. Rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak wyjaśnił, że jest to standardowa procedura, która umożliwia podjęcie większych działań jak np. oględziny czy wnioski do operatorów komórkowych i banków.

