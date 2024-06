Wielkopolska policja kontynuuje poszukiwania 39-letniej Natalii z Gortatowa. Kobieta była ostatni raz widziana w piątek. Według doniesień mediów chciała rozwieźć się z o 20 lat starszym mężem i spotykała się z innym mężczyzną. Zdaniem najbliższych nie zniknęła sama. Do prokuratury wpłynął wniosek o wszczęcie śledztwa ws. nieumyślnego spowodowania śmierci.

Od soboty trwają poszukiwania 39-letniej Natalii Panochy-Raczkiewicz. W piątek około godziny 18:30 kobieta rozmawiała ze swoją siostrą za pośrednictwem wideo. Wówczas była w samochodzie, ale nie mówiła, gdzie jedzie. Później ok. północy kobiety wymieniły kilka wiadomości na komunikatorze internetowym, jednak - według siostry - smsy wysyłane przez Natalię były nie w jej stylu. To ostatnia rozmowa zaginionej.

Policja poszukuje 39-letniej Natalii Panochy-Raczkiewicz

Mąż kobiety zgłosił jej zaginięcie w sobotę po południu. Zdaniem sąsiadów 39-latka nie zniknęła sama, ponieważ nie mogłaby zostawić swojego 10-letniego syna.

- Czwarty dzień z rzędu prowadzimy poszukiwania terenowe. Równolegle działają nasi kryminalni, którzy sprawdzają zapisy z monitoringu. Sprawdzany jest też komputer i kontakty z osobami, z którymi rozmawiała w ostatnim czasie - poinformował w rozmowie z WP rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak.

W poszukiwania są również zaangażowani funkcjonariusze z komisariatu wodnego, którzy przeszukują Dolinę Cybiny, gdzie znajdują się liczne zbiorniki wodne.





Służby przeszukały dom zaginionej. 39-latka zostawiła klucze i torebkę, a jej samochód jest zaparkowany w garażu. Brakuje jednak portfela oraz dokumentów. Kobieta nie pojawiła się w pracy, od momentu zaginięcia z nikim się nie kontaktowała, a jej telefon pozostaje wyłączony.

"Gazeta Wyborcza" ustaliła, że wcześniej 39-letnia Natalia złożyła pozew o rozwód. Mąż miał przyjąć tę wiadomość spokojnie. Ponadto kobieta spotykała się z innym mężczyzną, a para widziała się również w dniu zaginięcia. Policja dotarła do mężczyzny i wykluczyła jego powiązanie z zaginięciem kobiety.

Zaginęła 39-letnia Natalia. Prokuratura wszczęła śledztwo

Do prokuratury wpłynął wniosek o wszczęcie śledztwa ws. nieumyślnego spowodowania śmierci. - To zwykła procedura pozwalająca nam użyć więcej działań procesowych, niż w przypadku zwykłych poszukiwań. Dzięki temu możemy przeprowadzić eksperyment, oględziny, czy wystąpić do operatorów komórkowych i banków. Na ten moment nie wykluczamy żadnego scenariusza - wyjaśnił Borowiak.



"Zaginiona ma 39 lat, ok. 170 cm wzrostu, długie, ciemne, blond włosy, niebieskie oczy. W chwili zaginięcia była ubrana w niebieskie jeansowe spodnie, białą bluzkę oraz brązowe buty" - informuje wielkopolska policja. Rodzina prosi o pomoc i przekazywanie wszelkich informacji mogących pomóc w odnalezieniu kobiety.

Aktualizacja, 19.06.2024 - 11:00

W środę przed godziną 11 rzecznik wielkopolskiej policji poinformował, że Natalia nie żyje. O sprawie więcej piszemy tutaj.