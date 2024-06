- Jutro z szefem MSWiA jedziemy do Berlina i ten temat będzie poruszony - powiedział wiceminister spraw wewnętrznych i administracji prof. Maciej Duszczyk w programie "Lepsza Polska", nawiązując do ostatnich doniesień niemieckiej prasy. Jak przypomniała Dorota Gawryluk, według "Suddeutsche Zeitung" policja niemiecka znów miała przerzucić migrantów do Polski.

Podczas programu "Lepsza Polska" prowadząca Dorota Gawryluk zapytała obecnego w studiu wiceszefa MSWiA o ostatnie incydenty przy zachodniej granicy.

"Suddeutsche Zeitung" opisało kolejny przypadek przerzucania przez Niemcy do Polski nielegalnych migrantów. Dziennikarka zwróciła uwagę, że wydźwięk samego tekstu jest "ze znakiem zapytania".

- Pytajnik jest najważniejszy, mieliśmy wymianę korespondencji i reakcję premiera (...). Nie mamy żadnej dodatkowej informacji w tym temacie, wcześniej lokalna niemiecka policja wykazała się brakiem profesjonalizmu - powiedział prof. Maciej Duszczyk.

Urzędnik zapewnił, że "Polska ma bardzo dobre umowy ze stroną niemiecką". - Jutro z ministrem Tomaszem Siemoniakiem będziemy w Berlinie i ten temat zostanie poruszony. Zapytamy o to, jak Niemcy chcą nas zapewnić o tym, że taki przypadek (przerzucania migrantów - red.) był incydentalny - dodał Duszczyk.

Granica polsko-białoruska. Wiceminister ujawnia nowe fakty

W dalszej części programu "Lepsza Polska" wiceminister ujawnił obecny stan na granicy wschodniej.

- Od północy do godziny 16 nie było żadnej próby nielegalnego przejścia. Polska odzyskuje kontrolę, widać że strefa buforowa oraz inne instrumenty, które ostatnio przyjęliśmy, działa - dodał Duszczyk.

Badacz migracji, a także wiceminister odpowiedzialny za ten segment w MSWiA wskazał, że "legalna migracja jest czasem konieczna".

- Udało nam się między innymi przyjąć do Polski blisko sześć tysięcy lekarzy - przypominał Duszczyk.

Dorota Gawryluk dopytywała swojego rozmówcę o unijny pakt migracyjny. Według wiceministra "szkoda, że Polska w czasie pierwszych sygnałów z Białorusi nie próbowała" przeforsować odpowiednich zapisów.

- Pakt migracyjny jest bardziej skrojony pod kraje południa Europy - analizował. Zapewniał jednocześnie, że "projekt nie powinien wylądować w koszu", a powinien być dostosowany do specyfiki naszego kraju.

- My broniąc wschodniej granicy wydajemy dużo pieniędzy i to musi się znaleźć w pakcie migracyjnym - powiedział Maciej Duszczyk.

Kryzys migracyjny. "Waszyngton patrzy z uznaniem na Polskę"

Z programem "Lepsza Polska" zdalnie zza oceanu łączył się prof. Marcin Piątkowski. Naukowiec z Akademii Leona Koźmińskiego zwrócił uwagę, że "żaden rozwinięty kraj nie radzi sobie z nielegalną migracją".

- Tak samo jest w USA przy południowej granicy z Meksykiem (...). Nasze granice muszą być bezpieczne i Polska powinna być liderem w UE i wskazywać, jakie są zagrożenia - powiedział autor "Złotego Wieku".

Starszy ekonomista Banku Światowego wskazał także na pewien aspekt ukraińskiej migracji do naszego kraju, który został zauważony w USA.

- Tutaj w Waszyngtonie patrzy się z podziwem na Polskę. Udało się nam z powodzeniem zintegrować milion uchodźców z Ukrainy. Ja jestem wielokrotnie zaczepiany na wykładach i konferencjach z pytaniem, jak się to wszystko powiodło - mówił prof. Marcin Piątkowski.

Badacz zestawił także sytuację ukraińskich uchodźców w Polsce i w Niemczech.

- U nas aż 2/3 z nich ma legalną pracę, za Odrą tylko 20 proc., czyli co piąty znalazł zatrudnienie - dodał Piątkowski.

"Lepsza Polska". Debata na temat polityki migracyjnej

"Niepokojące obrazy migrantów z polskich ulic. Czy to najazd, jak mówi opozycja, czy tylko straszenie i populizm?" - to temat najnowszego wydania programu "Lepsza Polska". W studiu o wyzwaniach związanych z migracją debatowali:

prof. Maciej Duszczyk - wiceminister spraw wewnętrznych i administracji

- wiceminister spraw wewnętrznych i administracji prof. Marcin Piątkowski - ekonomista

- ekonomista dr Hanna Machińska - była zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich

- była zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Zdzisław Krasnodębski - były europoseł (Prawo i Sprawiedliwość)

- były europoseł (Prawo i Sprawiedliwość) Aleksandra Fedorska - dziennikarka

