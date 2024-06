Grupa kilkudziesięciu cudzoziemców próbowała nielegalnie dostać się do Polski przekraczając rzekę Przewłoka. "Do przekroczenia granicy nie doszło. Działania polskich służb doprowadziły do wycofania się wszystkich osób w głąb Białorusi" - informuje Straż Graniczna. W sieci pojawiło się nagranie z miejsca zdarzenia.