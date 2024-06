Jeden z użytkowników X pogratulował Markowi Jakubiakowi, że "pięknie zaorał" Agnieszkę Gozdyrę w "Debacie Dnia". Internauta nazwał również dziennikarkę Polsatu obraźliwym słowem, a polityk Konfederacji mu za to... podziękował. Teraz zdecydował się przeprosić. - Przedawkował internet - skomentowała prowadząca program w rozmowie z polsatnews.pl.

Jednym z tematów wtorkowej "Debaty Dnia" był nowy spot Prawa i Sprawiedliwości, który dotyczył migrantów. Prowadząca Agnieszka Gozdyra pytała, czy filmik ten jest rasistowski. Jednym z gościu w studiu był Marek Jakubiak, który przekonywał, że jest "wymowny", ale zgodny z prawdą.

Jeden z internautów wyciął fragment z odpowiedzią polityka i pochwalił go używając obraźliwych słów wobec dziennikarki. "Jestem z pana dumny panie Marek Jakubiak. Piękne zaoranie Agnieszki Gozdyry. Brawo, lewackie redaktoreczki są idiotkami" - napisał, a Jakubiak odpowiedział "dzięki".

"Pan właśnie podziękował za to, że ktoś gratuluje Panu zaorania mnie jako lewackiej idiotki. Wybaczy Pan, ale to jest przekroczenie granic" - skomentowała ten wpis Gozdyra. "Przepraszam nie doczytałem" - odpowiedział kilkanaście godzin później polityk Konfederacji. Dodał, że dziękował za uznanie obserwatora, a nie za treść wpisu. Natomiast dziennikarkę zalicza do grona "niewielu profesjonalnych, posiadających wiedzę i poglądy".

Marek Jakubiak przeprasza Agnieszkę Gozdyrę. Odpowiedź dziennikarki

Później Jakubiak zdecydował się też przeprosić na swoim oficjalnym profilu. "Prowadzę dysputy z dziennikarzami od lat, mam czasem rację, czasem nie mam. Zawsze z szacunkiem i poszanowaniem poglądów innych. Proszę moich zwolenników, aby w rozpędzie emocji nie obrażano szczególnie kobiet" - zaapelował.

"Pani Agnieszko Gozdyro, dziś przejrzałem komentarze i pragnę Panią przeprosić" - zwrócił się bezpośrednio do dziennikarki.

- Ten temat wzbudza wiele emocji i ja to jak najbardziej rozumiem. Mam jednak z tą wypowiedzią ogromny problem, bo mam wrażenie, że on cały czas hoduje sobie swoją publikę hejterów - powiedziała nam Agnieszka Gozdyra. - Internet jest pełny hejterów i politycy powinni o tym wiedzieć, że nie z każdym można dyskutować i nie każdemu trzeba schlebiać - skomentowała.

- Ja mam grubą skórę, czasem nawet pozwalam w programie na zbyt wiele, ale ten tweet to szczerze mówiąc przesada. Mam wrażenie, że Jakubiak przedawkował interent - dodała.

- Politycy niech mniej czasu spędzają w internecie, a więcej na rozwiązywaniu realnych problemów, bo to w tej chwili jest bardziej potrzebne - zaapelowała.