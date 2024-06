Zmiany w ramówce kanałów informacyjnych Polsatu.

Od 24 czerwca kanały informacyjne będą realizowały ramówkę wakacyjną i tak:

• Wydarzenia 12:50 - będzie można oglądać wyłącznie w Polsat News oraz Wydarzeniach 24 - telewizji naziemnej;

• Gość Wydarzeń - najpopularniejszy program publicystyczny nadawany zaraz po głównym wydaniu Wydarzeń, w którym rozmowy z czołowymi politykami przeprowadzają: Bogdan Rymanowski, Dariusz Ociepa, Grzegorz Kępka teraz znów codziennie (z wyjątkiem sobót) o 19:20. Zmiana ta obejmie zarówno Polsat News, jak i Wydarzenia 24;

• Na czas wakacji zostaje zawieszony Raport dnia.

• Debata dnia, autorski program Agnieszki Gozdyry zostanie wydłużona i potrwa od 19:50 do 21:37. Debata dnia to starcie na argumenty przedstawicieli partii politycznych zasiadających w polskim parlamencie, ale także rozmowy z ekspertami. Program jest rzeczową dyskusją na kluczowe tematy bieżącej sytuacji politycznej w kraju.

• Dłuższa będzie także Debata powyborcza prowadzona przez Wojciecha Dąbrowskiego oraz Grzegorza Kępkę. Debata powyborcza to gorąca wymiana zdań polityków reprezentujących różne partie i ugrupowania polityczne a co za tym idzie mające różne poglądy na funkcjonowanie państwa.

• Ostatni, przedwakacyjny odcinek Państwa w Państwie zostanie wyemitowany 7 lipca - na nowe wydania magazynu zapraszamy jesienią. Państwo w Państwie to wielokrotnie nagradzany magazyn, w którym przedstawiane są przypadki nadużywania prawa, nepotyzmu i patologii w wymiarze sprawiedliwości w relacjach: państwo-przedsiębiorca, państwo-obywatel. Dzięki programowi i poruszanych w nim problemach wielokrotnie dokonano m.in. różnych istotnych zmian w przepisach, uchylono wadliwe decyzje urzędników, a wiele spraw przeznaczono do ponownego rozpatrzenia.

• W sierpniu, ze względu na przerwę wakacyjną w obradach sejmu w Polsat News Polityka nie będzie emitowane Studio parlament.

Mimo przerwy wakacyjnej zapraszamy do Polsat News Polityka na transmisje wydarzeń politycznych oraz Debatę Polityczną prowadzoną przez Karolinę Olejak i Przemysława Szubartowicza od poniedziałku do piątku o 21:00.

Codziennie Polsat News średnio ogląda 3 mln widzów, a łącznie informacje docierają w kanałach Polsatu do ponad 7,6 mln widzów. Obecnie informacje i publicystyka Polsatu to kanały informacyjne - Polsat News, Polsat News 2, Wydarzenia 24, Polsat News Polityka oraz codziennie kilka wydań Wydarzeń. Informacje Polsatu to także silna część internetowa - poprzez Polsatnews.pl i Wydarzenia.Interia.pl. Łącznie prawie 24 mln mieszkańców Polski, co miesiąc korzysta z informacji dostarczanych przez Polsat - kanały i programy telewizyjne oraz portale i serwisy internetowe.

Tylko medialna Grupa Polsat Plus może pochwalić się tak szeroko rozbudowanym i świetnie rozwiniętym obszarem informacyjnym w Polsce. Dzięki bardzo dobrze współpracującym ze sobą stacjom informacyjnym oraz serwisom internetowym marki newsowe Telewizji Polsat tworzą wspólnie największe źródło informacji w kraju i niezmiennie cieszą się opinią najbardziej wiarygodnych.

