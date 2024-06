Nagła zmiana w projekcie o użyciu broni na granicy. Wykreślono jeden punkt

W środę Rada Ministrów ma się zająć projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu usprawnienia działań Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji oraz Straży Granicznej na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa.



Wiceszef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Wiesław Szczepański rozmawiał o tym projekcie w TOK FM. Powiedział, że zajęto się tym we wtorek podczas Stałego Komitetu Rady Ministrów.

Zmiany w ustawie dotyczącej użycia broni

- Z tego projektu został wykreślony po dłuższej dyskusji, (...), punkt pierwszy w art. 25 mówiący o tym, że nie będzie traktowane jako przestępstwo użycie broni przy siłowym przekroczeniu granic m.in. pojazdami - przekazał.

Minister powiedział, że na środowe posiedzenie rządu trafi projekt już bez tej przesłanki. Dodał, że zmiany zostały wprowadzone na wniosek wiceministra obrony narodowej Cezarego Tomczyka.

Szczepański przekazał, że członkowie klubu Lewicy, którzy jednocześnie są członkami Rady Ministrów, zamierzają wnieść poprawki doprecyzowujące, w jakich przypadkach będzie można użyć broni.

Projekt ustawy ws. wojska i służb stanowi zbiór propozycji nowelizacji części przepisów w ustawach regulujących działanie wojska, policji i Straży Granicznej w Polsce. Zmiany, do których dąży rząd to pokłosie ostatnich wydarzeń, które miały miejsce na granicy polsko-białoruskiej.

Napięta sytuacja na granicy wymusza zmiany w prawie

Na przełomie marca i kwietnia na pograniczu w pobliżu Dubicz Cerkiewnych Żandarmeria Wojskowa zatrzymała trzech żołnierzy, którzy oddali strzały ostrzegawcze w kierunku migrantów.

W maju jeden z żołnierzy stacjonujących przy granicy został ranny. Jeden z migrantów dźgnął go prowizorycznym nożem. Mateusz Sitek trafił do szpitala, ale mimo wysiłków lekarzy nie udało się go uratować.

Te wydarzania, a także zwiększona agresja migrantów, którzy rzucają w funkcjonariuszy kamieniami i konarami, a także atakują ich prowizoryczną bronią, wywołały dyskusję na temat bezpieczeństwa służb. Politycy wszystkich frakcji stwierdzili, że żołnierze powinni być lepiej chronieni i nie mogą ponosić konsekwencji w przypadku, gdy działają na rzecz bezpieczeństwa Polski i ochrony własnego życia,